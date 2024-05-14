Αξιωματούχος ΝΑΤΟ: Η Βόρεια Μακεδονία εκπροσωπείται στη Συμμαχία με αυτό το όνομα

Μήνυμα ότι η Βόρεια Μακεδονία εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ με το συνταγματικό της όνομα και εκπροσωπείται στη Συμμαχία με αυτό το όνομα έστειλε αξιωματούχος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Απαντώντας σε ερώτηση για το γεγονός ότι νέα πρόεδρος της χώρας δεν χρησιμοποίησε το συνταγματικό όνομα στην τελετή ορκωμοσίας, ανέφερε ότι η συμφωνία των Πρεσπών άνοιξε το δρόμο για την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και συνέβαλε στις σχέσεις καλής γειτονίας, οι οποίες είναι σημαντικό να διατηρηθούν μεταξύ των Συμμάχων. Ειδικότερα, ο αξιωματούχος του ΝΑΤΟ ανέφερε:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Βόρεια Μακεδονία είναι ένας πολύτιμος σύμμαχος του ΝΑΤΟ και συμβάλλει σημαντικά στη συλλογική μας ασφάλεια. Αυτό περιλαμβάνει στρατεύματα που αναπτύσσονται στην αποστολή μας KFOR στο Kόσοβο, στην αποστολή παροχής συμβουλών και ανάπτυξης ικανοτήτων στο Ιράκ και στις πολυεθνικές ομάδες μάχης του ΝΑΤΟ στη Λετονία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Η Συμφωνία των Πρεσπών άνοιξε το δρόμο για την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και συνέβαλε στις σχέσεις καλής γειτονίας, οι οποίες είναι σημαντικό να διατηρηθούν μεταξύ των Συμμάχων. Η Βόρεια Μακεδονία εντάχθηκε στη Συμμαχία με το συνταγματικό της όνομα και εκπροσωπείται στο ΝΑΤΟ με αυτό το όνομα».

Ειδήσεις σήμερα:

Τελικός Conference League: Το σχέδιο της ΕΛΑΣ για την αποτροπή επεισοδίων

Ταύρος: Φωτιά σε διαμέρισμα – Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας