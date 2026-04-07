Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ποια συνέπεια σας ανησυχεί περισσότερο;
ΔΙΕΘΝΗ

Artemis II: Η Nutella έκανε “βόλτα” μέσα στο Orion – “Η καλύτερη δωρεάν διαφήμιση όλων των εποχών” (βίντεο)

Χρήστος Παπαδόπουλος

Δωρεάν διαφήμιση έκαναν οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II στη Nutella, καθώς ένα βαζάκι με το δημοφιλές άλειμμα με γεύση σοκολάτας-φουντουκιού εμφανίστηκε ξαφνικά να αιωρείται μέσα στην κάψουλα του Orion.

Μέσα σε λίγες ώρες, το βίντεο έγινε viral, με την Nutella να πετυχαίνει την καλύτερη διαφήμιση όλων εποχών χωρίς τη θέλησή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η μεγαλύτερη δωρεάν διαφήμιση στην ιστορία», αστειεύτηκε ένας χρήστης στο διαδίκτυο, με έναν άλλο να αναφέρει: «Η Nutella ίσως μόλις πέτυχε τη μεγαλύτερη διαφήμιση… Εντελώς δωρεάν!».

Ένας τρίτος έγραψε: «Η Nutella μόλις απέκτησε την πιο φοβερή δωρεάν διαφήμιση ίσως στην ανθρώπινη ιστορία». 

Το βίντεο ανέβηκε και στον επίσημο λογαριασμό της Nutella, με την εταιρία να σχολιάζει. «Τιμή μας που ταξιδέψαμε πιο μακριά από οποιοδήποτε άλειμμα στην ιστορία. Πηγαίνοντας τα χαμόγελα σε νέα επίπεδα».

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ