Artemis II: Η Nutella έκανε “βόλτα” μέσα στο Orion – “Η καλύτερη δωρεάν διαφήμιση όλων των εποχών” (βίντεο)

Δωρεάν διαφήμιση έκαναν οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II στη Nutella, καθώς ένα βαζάκι με το δημοφιλές άλειμμα με γεύση σοκολάτας-φουντουκιού εμφανίστηκε ξαφνικά να αιωρείται μέσα στην κάψουλα του Orion.

Μέσα σε λίγες ώρες, το βίντεο έγινε viral, με την Nutella να πετυχαίνει την καλύτερη διαφήμιση όλων εποχών χωρίς τη θέλησή της.

«Η μεγαλύτερη δωρεάν διαφήμιση στην ιστορία», αστειεύτηκε ένας χρήστης στο διαδίκτυο, με έναν άλλο να αναφέρει: «Η Nutella ίσως μόλις πέτυχε τη μεγαλύτερη διαφήμιση… Εντελώς δωρεάν!».

Honored to have traveled further than any spread in history 🚀 Taking spreading smiles to new heights ❤️ pic.twitter.com/vDUJMi1qbS— Nutella (@NutellaUSA) April 6, 2026

Ένας τρίτος έγραψε: «Η Nutella μόλις απέκτησε την πιο φοβερή δωρεάν διαφήμιση ίσως στην ανθρώπινη ιστορία».

Το βίντεο ανέβηκε και στον επίσημο λογαριασμό της Nutella, με την εταιρία να σχολιάζει. «Τιμή μας που ταξιδέψαμε πιο μακριά από οποιοδήποτε άλειμμα στην ιστορία. Πηγαίνοντας τα χαμόγελα σε νέα επίπεδα».