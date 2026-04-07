Artemis II: Η μαγευτική ολική έκλειψη Ηλίου πίσω από τη Σελήνη και τα 40 λεπτά “σιγής” (βίντεο)

Ανακούφιση επικράτησε ύστερα από 40 λεπτά απόλυτης σιωπής, με το διαστημόπλοιο Orion της ιστορικής αποστολής της NASA Artemis II να εμφανίζεται ξανά πίσω από τη Σελήνη, όπως είχε προγραμματιστεί, αποκαθιστώντας άμεσα την επικοινωνία με το Κέντρο Ελέγχου.

Το πλήρωμα της αποστολής αντίκρυσε μοναδικές εικόνες από την πίσω πλευρά της Σελήνης, παρατηρώντας ολική έκλειψη Ηλίου και καταγράφοντας επιστημονικά δεδομένα, με την επικοινωνία όμως με το κέντρο ελέγχου να χάνεται.

Αμέσως μετά τη διέλευση από τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, πρώτα ήρθε η επιστροφή του ραδιοσήματος στις οθόνες των μηχανικών, στη συνέχεια μια ροή δεδομένων, και τέλος μια καθαρή φωνή από την κάψουλα.

«Χιούστον, Integrity, έλεγχος επικοινωνίας», ήταν το μήνυμα από το Orion. "We will always choose each other."



Mission control has reacquired signal with the Artemis II crew after the mission’s planned loss of signal. Our astronauts are once again using the Deep Space Network to keep conversation and science data flowing between space and Earth. pic.twitter.com/aagRApba1z April 6, 2026

Η πρώτη φωνή που ακούστηκε ήταν της αστροναύτη Κριστίνα Κοχ: «Χιούστον, Integrity, έλεγχος επικοινωνίας». «Είναι υπέροχο να ακούμε ξανά τη Γη» πρόσθεσε.

«Σε Ασία, Αφρική και Ωκεανία, κοιτάζουμε προς τα πίσω και σας βλέπουμε. Σας ακούμε. Μπορείτε να σηκώσετε το βλέμμα σας και να δείτε το φεγγάρι αυτή τη στιγμή. Σας βλέπουμε κι εμείς. Όταν πραγματοποιήσαμε τον ελιγμό προς τη Σελήνη, είπα ότι δεν εγκαταλείπουμε τη Γη. Και αυτό είναι αλήθεια. Θα εξερευνήσουμε. Θα κατασκευάσουμε διαστημόπλοια. Θα επιστρέψουμε ξανά. Θα δημιουργήσουμε επιστημονικές βάσεις. Θα οδηγήσουμε ρόβερ, θα κάνουμε ραδιοαστρονομία, θα ιδρύσουμε εταιρείες. Θα ενισχύσουμε τη βιομηχανία, θα εμπνεύσουμε. Αλλά τελικά, θα επιλέγουμε πάντα τη Γη. Θα επιλέγουμε πάντα ο ένας τον άλλον», τόνισε η Κοχ μετά την αποκατάσταση της επικοινωνίας.

Λίγο πριν χαθεί η επικοινωνία, ο αστροναύτης Βίκτορ Γκλόβερ είχε στείλει ένα μήνυμααναφερόμενος στη διδασκαλία του Ιησού για την αγάπη προς τον πλησίον, καταλήγοντας: «Θα σας δούμε από την άλλη πλευρά».

While the Artemis II crew are experiencing their own personal solar eclipse, Mission Control will temporarily lose communications with the capsule. This is planned and expected. We anticipate regaining communications in about 30 minutes. pic.twitter.com/QjeORjlfZB— NASA (@NASA) April 6, 2026

Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της διέλευσης από τη μακρινή πλευρά της Σελήνης, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας, το διαστημόπλοιο Orion λειτουργούσε πλήρως αυτόνομα.

Τα συστήματα του σκάφους εκτέλεσαν με ακρίβεια τους απαραίτητους ελιγμούς, ενεργοποιώντας τους κινητήρες την κατάλληλη στιγμή, προκειμένου να τεθεί σε τροχιά επιστροφής προς τη Γη.

Η επιστημονική ομάδα της NASA ολοκλήρωσε το παράθυρο παρατήρησης της ηλιακής έκλειψης, με τους αστροναύτες να καταγράφουν εικόνες και δεδομένα επί επτά ώρες. Τα δεδομένα αποστέλλονται στη Γη μέσω του Deep Space Network για ανάλυση από επιστήμονες και μηχανικούς τις επόμενες ημέρες.

Right now, the Orion capsule is passing behind the Moon, so the Sun is entirely eclipsed from their perspective. During this time, they will view a mostly darkened Moon and will use the opportunity to analyze the solar corona. pic.twitter.com/PWDPfZKxGh— NASA (@NASA) April 7, 2026

Ο πιλότος της αποστολής, Βίκτορ Γκλόβερ, περιέγραψε όσα είδε το πλήρωμα ως «εξαιρετικά δύσκολο να αποτυπωθούν με λόγια».

Οι τέσσερις αστροναύτες που έγραψαν ιστορία, φτάνοντας στο κοντινότερο σημείο τους από τη Σελήνη και πλέον έχουν ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής. Approaching the near side of the Moon.



The Artemis II astronauts have surpassed the record for the distance from Earth at 1:56 ET (1756 UTC). This record was previously set during the Apollo 13 mission when the astronauts traveled 248,655 miles from Earth. The Moon continues to… pic.twitter.com/OapAGgGMex— NASA Artemis (@NASAArtemis) April 6, 2026

Επίσης, κατέγραψαν νέο ρεκόρ, καθώς έγιναν οι άνθρωποι που ταξίδεψαν πιο μακριά από τη Γη στην ιστορία, ξεπερνώντας το όριο που είχε θέσει το Apollo 13 το 1970. Πιο συγκεκριμένα, το Orion έφτασε σε απόσταση 252.757 μιλίων από τη Γη, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 248.655 μιλίων.