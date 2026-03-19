Αραγτσί:«Ο πόλεμος είναι των ΗΠΑ» – Αναπόφευκτη η κλιμάκωση

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, έριξε τις ευθύνες του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνοντας ότι είναι αναπόφευκτη η κλιμάκωση.

Ο Αραγτσί, μιλώντας στο Al Jazeera, προειδοποίησε ότι καθιστά αναπόφευκτη την κλιμάκωση η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στον Κόλπο, ενώ υπερασπίστηκε το «δικαίωμα του Ιράν» στα αντίποινα. Επίσης διέψευσε ότι οι ιρανικές επιθέσεις έχουν στόχο τον άμαχο πληθυσμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης είπε ότι πιθανώς να ισχύσουν νέοι κανόνες για τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενώ απέρριψε την κατάπαυση του πυρός και υπερασπίστηκε ως λύση το οριστικό τέλος του πολέμου.