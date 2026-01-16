Απομονωμένη φυλή στον Αμαζόνιο καταγράφεται σε βίντεο – Ο φόβος των ιθαγενών που μετατράπηκε σε περιέργεια

Εικόνες από μια απομονωμένη φυλή στον Αμαζόνιο έφερε στο φως της δημοσιότητας ο Αμερικανός περιβαλλοντολόγος Πολ Ροζόλι, καταγράφοντας ένα εντυπωσιακό βίντεο.

Ο Ροζόλι έχει περάσει δύο δεκαετίες δουλεύοντας στον Αμαζόνιο. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι τώρα, τα βίντεο από φυλές που δεν έχουν έρθει σε επαφή με τον έξω κόσμο ήταν θολά — συνήθως τραβηγμένα από μακριά – ενώ αυτό καταγράφηκε από μικρή απόσταση με καθαρά πλάνα.

Στο βίντεο, η φυλή εμφανίζεται σε μια παραλία μέσα από ένα σμήνος πεταλούδων. Κινούνται με προσοχή, παρατηρώντας τους ξένους ενώ προσπαθούν να αναλύσουν την πιθανή απειλή.

NEW: Never-before-seen footage of an uncontacted Amazonian tribe has been released by author Paul Rosolie on Lex Fridman's show.



The tribe was seen lowering their weapons before they were given a canoe of food.



Rosolie is a conservationist who has reportedly spent two decades… pic.twitter.com/a0WF9O2Pof— Collin Rugg (@CollinRugg) January 16, 2026

Ο Αμερικανός περιβαλλοντολόγος περιέγραψε ότι παρακολουθούσε προσεκτικά τη γλώσσα του σώματός τους, καθώς συγκεντρώνονταν σε σχηματισμό με όπλα. «Κοιτάξτε τον τρόπο που κινούνται. Κοιτάξτε τον τρόπο που δείχνουν. Κοιτάξτε αυτόν με το τόξο. Κοιτούσα προς όλες τις κατευθύνσεις… και σκεφτόμουν: Από πού έρχεται το βέλος;»

Τελικά, όμως, τα μέλη της φυλής κατέβασαν τα όπλα τους και η ένταση μετατράπηκε σε περιέργεια για τους άγνωστους επισκέπτες. «Αυτοί είναι πολεμιστές… φαινόταν πραγματικά έτοιμοι για βία. Και τώρα στέκονται όλοι χαλαροί… και χαμογελούν» είπε ο Ροζόλι.

Ερευνητές εκτιμούν ότι υπάρχουν ακόμη περίπου 200 απομονωμένες φυλές σε όλο τον κόσμο, οι περισσότερες από τις οποίες βρίσκονται στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου στη Βραζιλία και το Περού.

