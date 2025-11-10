Αποφυλακίζεται σήμερα ο Νικολά Σαρκοζί μετά από 20 μέρες

Αποφυλακίζεται Νικολά Σαρκοζί με απόφαση του Εφετείου του Παρισίου, μετά την ολοκλήρωση της ακρόασης του πρώην προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Ο Σαρκοζί θα βρίσκεται υπό δικαστική επιτήρηση, με το δικαστήριο να διευκρινίζει ότι θα υπόκειται σε διάφορους περιορισμούς, όπως για παράδειγμα η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα αλλά, η απαγόρευση των συναντήσεων του με άλλους κατηγορούμενους και μάρτυρες της δικής για την υπόθεση της χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007, καθώς και η απαγόρευση να έχει οποιαδήποτε επικοινωνία με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανέν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γάλλος πρώην πρόεδρος θα αναχωρήσει από τη φυλακή της Σαντέ στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας εντός της ημέρας.

Νωρίτερα, ο εισαγγελέας είχε προτείνει στο εφετείο του Παρισιού την αποφυλάκιση του πρώην προέδρου της Γαλλίας.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του εισαγγελέα, Νταμιάν Μπρινέ, «η εξαιρετική σοβαρότητα των γεγονότων και η αυστηρότητα της ποινής δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη. Μόνο τα κριτήρια του άρθρου 144 (του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας) έχουν σημασία».

Όπως εξήγησε ο εισαγγελέας Νταμιάν Μπρινέ, οι κίνδυνοι να συνεννοηθεί με ενδεχόμενους συνεργούς ή να ασκήσει πίεση σε μάρτυρες «στηρίζουν το αίτημα να τεθεί (ο Σαρκοζί) υπό δικαστική επιτήρηση».