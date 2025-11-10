Αποφυλακίζεται σήμερα ο Νικολά Σαρκοζί μετά από 20 μέρες
Θα βρίσκεται υπό δικαστική επιτήρηση
Αποφυλακίζεται Νικολά Σαρκοζί με απόφαση του Εφετείου του Παρισίου, μετά την ολοκλήρωση της ακρόασης του πρώην προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας.
Ο Σαρκοζί θα βρίσκεται υπό δικαστική επιτήρηση, με το δικαστήριο να διευκρινίζει ότι θα υπόκειται σε διάφορους περιορισμούς, όπως για παράδειγμα η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα αλλά, η απαγόρευση των συναντήσεων του με άλλους κατηγορούμενους και μάρτυρες της δικής για την υπόθεση της χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007, καθώς και η απαγόρευση να έχει οποιαδήποτε επικοινωνία με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανέν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γάλλος πρώην πρόεδρος θα αναχωρήσει από τη φυλακή της Σαντέ στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας εντός της ημέρας.
Νωρίτερα, ο εισαγγελέας είχε προτείνει στο εφετείο του Παρισιού την αποφυλάκιση του πρώην προέδρου της Γαλλίας.
Σύμφωνα με το σκεπτικό του εισαγγελέα, Νταμιάν Μπρινέ, «η εξαιρετική σοβαρότητα των γεγονότων και η αυστηρότητα της ποινής δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη. Μόνο τα κριτήρια του άρθρου 144 (του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας) έχουν σημασία».
Όπως εξήγησε ο εισαγγελέας Νταμιάν Μπρινέ, οι κίνδυνοι να συνεννοηθεί με ενδεχόμενους συνεργούς ή να ασκήσει πίεση σε μάρτυρες «στηρίζουν το αίτημα να τεθεί (ο Σαρκοζί) υπό δικαστική επιτήρηση».
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις