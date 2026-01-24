Απίστευτο θέαμα στη Μινεάπολη: Μακαρόνια πάγωσαν στον αέρα από το ακραίο ψύχος (βίντεο)

Πολικές θερμοκρασίες βιώνουν οι κάτοικοι των ΗΠΑ σε τουλάχιστον 40 πολιτείες, με τον υδράργυρο στη Μινεάπολη να δείχνει -29°C με δείκτη ψύχους μέχρι -43°C.

Το εκτεταμένο σύστημα κακοκαιρίας έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό λόγω του μεγέθους και της διάρκειας των επιπτώσεών του, με περισσότερους από 235 εκατομμύρια ανθρώπους σε περίπου 40 πολιτείες να βρίσκονται υπό χειμερινές προειδοποιήσεις, σύμφωνα με το δίκτυο FOX Weather.

Το κύμα ψύχους που διέρχεται από το Μινεσότα προκάλεσε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες την Παρασκευή, με το θερμόμετρο να πέφτει στους -29°C, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα: μακαρόνια (σπαγγέτι) που παγώνουν σχεδόν στιγμιαία όταν ρίχνονται στον αέρα.

FROZEN SPAGHETTI 🍝: Pasta freezes in midair as Minneapolis reaches a low of -21 degrees and a wind chill of -45 degrees on Friday. pic.twitter.com/6m8srLxPZa— FOX Weather (@foxweather) January 24, 2026

Παράλληλα με τις χαμηλές θερμοκρασίες, η κακοκαιρία φέρνει βαριές χιονοπτώσεις και επικίνδυνο πάγο σε μεγάλο μέρος της χώρας, από το Τέξας και τις βορειοδυτικές πολιτείες μέχρι τις ανατολικές ακτές. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες έχουν εκδώσει εκτεταμένες προειδοποιήσεις για κινδύνους από πάγο και χιόνι που μπορούν να οδηγήσουν σε διακοπές ρεύματος, προβλήματα στις υποδομές και περιστατικά με σοβαρό κρύο για ανθρώπους και ζώα, ενώ πολλές πολιτείες έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η μεγάλη έκταση της κακοκαιρίας – με ένα σύστημα που καλύπτει περισσότερα από 2.300 μίλια από το Τέξας έως το Μέιν – έχει ήδη αρχίσει να επιβαρύνει μεγάλα μεταφορικά δίκτυα, με χιλιάδες πτήσεις να έχουν ακυρωθεί και κυκλοφοριακά προβλήματα σε κύριους οδικούς άξονες, εν μέρει λόγω του πάγου και των βαρύτατων χιονοπτώσεων που προβλέπονται.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η τάση του πολικού στροβίλου να ωθεί ψυχρές αέριες μάζες βαθιά στον νότο των ΗΠΑ είναι ένας παράγοντας που συμβάλλει σε αυτό το ακραίο καιρικό μοτίβο, με θερμοκρασίες πολύ κάτω του μέσου όρου για την εποχή.

Πέρα από τον οπτικό αντίκτυπο των παγωμένων «μακαρονιών στον αέρα», οι Αμερικανοί έρχονται αντιμέτωποι με μια σειρά από καθημερινές προκλήσεις στην προσπάθειά τους να προετοιμαστούν για καιρό που αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να αποθηκεύσουν τρόφιμα, να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας.