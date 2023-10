Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απαντά στο βίντεο με τρεις γυναίκες ομήρους έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς, οι οποίες υποστηρίζεται πως αιχμαλωτίστηκαν στην επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου. Στη διάρκεια του βίντεο 76 δευτερολέπτων, ακούγεται μία από αυτές να καλεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να καταλήξει σε ανταλλαγή αιχμαλώτων προκειμένου να αφεθούν ελεύθερες.

Το βίντεο έχει τίτλο «Ορισμένοι κρατούμενοι Σιωνιστές απευθύνουν μήνυμα στον Νετανιάχου και την κυβέρνησή του».

«Γεια σου, Μπίμπι Νετανιάχου», λέει η γυναίκα που κάθεται στη μέση. «Βρισκόμαστε σε αιχμαλωσία από τη Χαμάς εδώ και 23 ημέρες. Χθες, δόθηκε συνέντευξη Τύπου με τις οικογένειες των ομήρων. Υποτίθεται ότι θα γινόταν κατάπαυση του πυρός. Υποτίθεται ότι θα μας απελευθερώνατε όλους. Δεσμευτήκατε να μας απελευθερώσετε όλους».

Η ίδια γυναίκα κατηγορεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για «πολιτική και εθνική αμέλεια».

«Κανένας στρατιώτης δεν ήταν εκεί. Κανείς δεν ήρθε. Κανείς δεν μας άκουσε», λέει η ίδια. «Είμαστε αθώοι πολίτες. Πολίτες που πληρώνουμε φόρους στο κράτος του Ισραήλ. Θέλετε να μας σκοτώσετε όλους. Θέλετε να μας σκοτώσετε όλους χρησιμοποιώντας τις IDF».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αντέδρασε πολύ γρήγορα με τη δημοσιοποίηση του βίντεο και μίλησε για «βάναυση ψυχολογική προπαγάνδα».

Statement from the Prime Minister's Office:

This is cruel psychological propaganda by Hamas-ISIS.



We embrace the families and are doing everything to return all of the captives and missing to their families.