Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο «με τρεις Ισραηλινές ομήρους στη Γάζα» – Κατηγορούν τον Νετανιάχου

Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τρεις γυναίκες που εμφανίζονται ως όμηροι από την αιματηρή επίθεση στις 7 Οκτώβρη. Οι τρεις αυτές γυναίκες αιχμάλωτοι επικρίνουν τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και του ζητούν να τις απελευθερώσει.

Ειδικότερα, στο βίντεο διάρκειας 76 δευτερόλεπτων με τον τίτλο «ορισμένοι κρατούμενοι Σιωνιστές απευθύνουν μήνυμα στον Νετανιάχου και την κυβέρνησή του», φαίνεται μία από αυτές τις τρεις γυναίκες να καλεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να καταλήξει σε ανταλλαγή αιχμαλώτων.

Hamas military wing publish a recording from Israeli hostages in Gaza, which they claim is addressed to Netanyahu and the Israeli government. pic.twitter.com/UW8sTHbuj5— Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) October 30, 2023

«Γεια σου Μπίμπι Νετανιάχου», είπε η γυναίκα που κάθεται στη μέση. «Είμαστε σε αιχμαλωσία της Χαμάς 23 ημέρες. Χθες πραγματοποιήθηκε συνέντευξη Τύπου με τις οικογένειες των ομήρων. Γνωρίζουμε ότι υποτίθεται ότι θα υπήρχε κατάπαυση του πυρός. Υποτίθεται ότι θα μας απελευθερώνατε όλους. Δεσμευτήκατε να μας απελευθερώσετε όλους».

«Αντί για αυτό», πρόσθεσε, «τιμωρούμαστε για την πολιτική, εθνική σας αμέλεια – εξαιτίας αυτής της αποτυχίας σας στις 7 Οκτωβρίου. Επειδή δεν υπήρχε στρατός εκεί. Κανείς δεν ήρθε. Κανείς δεν μας άκουσε».

«Είμαστε αθώοι πολίτες. Πολίτες που πληρώνουν φόρους στο κράτος του Ισραήλ. Θέλετε να μας σκοτώσετε όλους. Θέλετε να μας σκοτώσετε όλους χρησιμοποιώντας τον IDF… Δεν αρκεί που σκοτώθηκαν Ισραηλινοί πολίτες», συνεχίζει. «Αφήστε μας να φύγουμε. Ας πάμε τώρα. Αφήστε τους πολίτες τους να φύγουν, αφήστε τους φυλακισμένους τους να φύγουν. Ελευθερώστε μας. Ελευθερώστε όλους μας. Ας επιστρέψουμε στις οικογένειές μας τώρα!»

