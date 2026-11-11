Ένταση μεταξύ οπαδών έξω από το Εφετείο Αθηνών – 11 προσαγωγές

Ένταση έξω από το Εφετείο Αθηνών σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 11 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, στις 11:15 σημειώθηκε διένεξη μεταξύ οπαδών ΑΕΚ και Πανιωνίου, με τους δεύτερους στη συνέχεια να αποχωρούν.

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Μέχρι στιγμής, έχουν γίνει 11 προσαγωγές φιλάθλων της ΑΕΚ, οι οποίοι έχουν οδηγηθεί στην υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένης αθλητικής βίας της ΔΑΟΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, σήμερα διεξαγόταν δίκη για παλιό περιστατικό με κατηγορούμενους οπαδούς της ΑΕΚ πριν σημειωθεί το περιστατικό έξω από το Εφετείο.