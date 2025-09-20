Ανησυχία στο ΝΑΤΟ από τις ρωσικές παραβιάσεις – Τραμπ: “Αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα”, συγκαλείται συμβούλιο ασφαλείας

Το θερμόμετρο ανεβαίνει επικίνδυνα στην Βαλτική καθώς η Ρωσία προχώρησε σε νέες παραβιάσεις του εναέριου χώρου χωρών που ανήκουν στην ομπρέλα του ΝΑΤΟ.

Μετά τον χθεσινό συναγερμό στην Εσθονία, το πρωί του Σαββάτου συμμαχικά αεροπλάνα σηκώθηκαν με σκοπό να αποτρέψουν πιθανή νέα παραβίαση καθώς ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιχειρήσεις στην Δυτική Ουκρανία, περιοχή κοντά στα σύνορα, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μέλους του NATO.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και συστήματα ραντάρ αναγνώρισης έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο αναγνώρισης», ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου μέσω X. ❗️ Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainę, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej.



Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca… pic.twitter.com/VdT9BopGgD— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 20, 2025

Περί τις 06:40 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), είχε κηρυχτεί συναγερμός για επαπειλούμενα ρωσικά πλήγματα με drones και πυραύλους σε σχεδόν όλη την Ουκρανία.

Λίγο μετά τις 08:00 (ώρα Ελλάδος), οι πολωνικές και συμμαχικές αεροπορικές δυνάμεις τερμάτισαν την επιχείρηση, καθώς οι αεροπορικές επιδρομές της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Ουκρανίας σταμάτησαν, ανέφερε σε νεότερη ανακοίνωσή της η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου.

Οι ενέργειες αυτές ήταν «προληπτικές και αποσκοπούσαν στη διασφάλιση του εναέριου χώρου σε περιοχές που γειτνιάζουν με την απειλούμενη περιοχή», πρόσθεσε.

Να θυμίσουμε χθες ότι 3 ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τη ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας γεώτρησης της Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα. Ιταλικά μαχητικά F-35 που ανήκουν στην αποστολή αεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ στις χώρες της Βαλτικής απογειώθηκαν για να αναχαιτίσουν τα ρωσικά αεροσκάφη. Και η Σουηδία και η Φινλανδία απογείωσαν αεροσκάφη ταχείας αντίδρασης, δήλωσε εκπρόσωπος του Ανώτατου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SHAPE) σε δημοσιογράφους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ δήλωσε χθες ότι το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο θα συγκληθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να συζητήσει την ρωσική προκλητικότητα. https://t.co/qrePPULuGv pic.twitter.com/oenJRdQNtY ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 19, 2025

Θυμίζουμε ότι την περασμένη βδομάδα περισσότερα από 20 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισέβαλαν στον πολωνικό εναέριο χώρο τη νύχτα της 9ης προς 10η Σεπτεμβρίου, ωθώντας τα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ να καταρρίψουν μερικά από αυτά και δυτικούς αξιωματούχους να δηλώσουν ότι ο Πούτιν δοκίμαζε την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της συμμαχίας.

Ρωσία: Αρνείται ότι παραβίασε τον εναέριο χώρο της Εσθονίας

Η Ρωσία αρνείται ότι αεροσκάφη της παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας καθώς το θερμόμετρο της έντασης όλο και ανεβαίνει στην Βαλτική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ρωσία αρνείται κατηγορηματικά ότι τα τρία αεροσκάφη της παραβίασαν τον Εσθονικό εναέριο χώρο μετά την αναχαίτιση τους από αεροσκάφη του ΝΑΤΟ.

«Τη 19η Σεπτεμβρίου (…) τρία ρωσικά καταδιωκτικά τύπου MiG-31 εκτέλεσαν προβλεπόμενη πτήση από την Καρέλια προς αεροδρόμιο στην περιφέρεια Καλίνινγκραντ,», ρωσικό θύλακο ανάμεσα στη Λιθουανία και την Πολωνία, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω Telegram.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η πτήση εκτυλίχτηκε με αυστηρή συμμόρφωση στους διεθνείς κανόνες για τη χρήση του εναέριου χώρου, χωρίς να παραβιαστούν τα σύνορα άλλον κρατών, κάτι που επιβεβαιώθηκε από τα μέσα ελέγχου» του εναέριου χώρου», είπε.

«Κατά τη διάρκεια της πτήσης, τα ρωσικά αεροσκάφη δεν παρέκκλιναν από το καθορισμένο σχέδιο πτήσης και δεν παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο», διαβεβαίωσε.

Τραμπ για τις νέες ρωσικές προκλήσεις: “Το περιστατικό θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα”

Ο Τραμπ σχολίασε επίσης το περιστατικό κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο και είπε ότι «θα ρίξει μια ματιά» στις αναφορές.

Αφού είπε ότι θα ενημερωνόταν για την εισβολή, είπε: «Λοιπόν, δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει όταν συμβαίνει αυτό. Θα μπορούσε να είναι μεγάλο πρόβλημα».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε επίσης: «Θα απαντήσουμε σε κάθε πρόκληση με αποφασιστικότητα, επενδύοντας παράλληλα σε μια ισχυρότερη ανατολική πλευρά».

Πρόσθεσε ότι «καθώς οι απειλές κλιμακώνονται, το ίδιο θα συμβαίνει και με την πίεσή μας», προτού καλέσει τους Ευρωπαίους ηγέτες να εγκρίνουν έναν νέο γύρο κυρώσεων που θα απαγορεύουν το ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Η ανακοίνωση της Συμμαχίας για τις ρωσικές παραβιάσεις

Το ΝΑΤΟ αντέδρασε αμέσως και αναχαίτισε ρωσικά αεροσκάφη που παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ σε ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε στο X.

«Αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα απερίσκεπτης ρωσικής συμπεριφοράς και της ικανότητας του ΝΑΤΟ να αντιδρά», δήλωσε η εκπρόσωπος.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε εξέφρασε ικανοποίηση χθες για τη “γρήγορη και αποφασιστική” απάντηση που δόθηκε μετά την εισβολή ρωσικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Εσθονίας. “Η απάντηση του ΝΑΤΟ ήταν γρήγορη και αποφασιστική”, έγραψε στην πλατφόρμα Χ, διευκρινίζοντας ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Εσθονό πρωθυπουργό Μίχαλ Κρίστεν.

Η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ δήλωσε απόψε ότι το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο θα συγκληθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να συζητήσει το περιστατικό με περισσότερες λεπτομέρειες, κατόπιν αιτήματος της Εσθονίας για διαβουλεύσεις δυνάμει του Άρθρου 4 της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού.

Τι σημαίνει η επίκληση του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Ουάσινγκτον (1949), το Άρθρο 4 δίνει σε κάθε κράτος-μέλος το δικαίωμα να ζητήσει διαβουλεύσεις με τους συμμάχους, εφόσον θεωρεί ότι η εδαφική του ακεραιότητα, η πολιτική του ανεξαρτησία ή η ασφάλειά του απειλούνται.

Δεν συνεπάγεται αυτόματη στρατιωτική εμπλοκή, αλλά θέτει το ζήτημα ενώπιον του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να λάβει αποφάσεις για διπλωματικές, στρατιωτικές ή αποτρεπτικές κινήσεις.

Από την ίδρυση του ΝΑΤΟ, το Άρθρο 4 έχει ενεργοποιηθεί μόλις οκτώ φορές, γεγονός που δείχνει τον εξαιρετικό χαρακτήρα της διαδικασίας: