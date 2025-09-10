Συναγερμός στην Πολωνία: “Βρέθηκαν 7 drones και τμήματα πυραύλου” – Ζήτησε ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ

Παγκόσμια ανησυχία επικρατεί μετά τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drones τα ξημερώματα της Τετάρτης 10/9, μερικά από τα οποία καταρρίφθηκαν από τις στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας.

Η Πολωνία βρήκε 7 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και τμήματα ενός πυραύλου μετά τη διείσδυση drones στον πολωνικό εναέριο χώρο στη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων η εκπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Εσωτερικών Καρολίνα Γκαλέτσκα.

«Βρήκαμε 7 drones και συντρίμμια ενός πυραύλου άγνωστης προέλευσης», σημείωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών. 🚨 #BreakingNews | @RepublikaTV is the first to publish photos of a drone found in Mniszków, Opoczno County (100 km from Warsaw).



Our information: at least 20 Russian drones entered Polish airspace. Those posing a threat were neutralized by the Air Force. Poland remains the only… pic.twitter.com/eoK9TpkOcE— michal.rachon (@michalrachon) September 10, 2025

Ένα σπίτι κι ένα αυτοκίνητο υπέστησαν ζημιές στο ανατολικό τμήμα της χώρας, πρόσθεσε η Γκαλέτσκα, επικαλούμενη προσωρινό απολογισμό.

⚡ Russian drone damages residential house in Poland



In the village of Wyryki (Lublin Voivodeship), drone debris fell on a residential house, damaging the roof and a car. No one was injured.



Local residents reported hearing an explosion and seeing Polish fighter jets in the… pic.twitter.com/tv38fRicl6— NEXTA (@nexta_tv) September 10, 2025

«Το γεγονός ότι αυτά τα drones, τα οποία αποτελούσαν απειλή για την ασφάλεια, καταρρίφθηκαν, αλλάζει την πολιτική κατάσταση. Ως εκ τούτου, οι διαβουλεύσεις με τους συμμάχους πήραν τη μορφή επίσημου αιτήματος για ενεργοποίηση του Άρθρου 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ», δήλωσε νωρίτερα ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, που ανέφερε ότι υπήρξαν 19 παραβιάσεις του εναέριου χώρου. Μεγάλο μέρος των drones εισήλθε από τη Λευκορωσία, πρόσθεσε. Last night the Polish airspace was violated by a huge number of Russian drones. Those drones that posed a direct threat were shot down. I am in constant communication with the Secretary General of NATO and our allies. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 10, 2025

Το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ αναφέρει πως «τα Μέρη θα διαβουλεύονται μεταξύ τους κάθε φορά που, κατά τη γνώμη οποιουδήποτε από αυτά, απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια οποιουδήποτε από τα Μέρη». Poland said early Wednesday that multiple Russian drones entered and were shot down over its territory with help from NATO allies, describing the incident as an “act of aggression” carried out during a wave of Russian strikes on Ukraine. pic.twitter.com/EHEUJZJHbH ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 10, 2025

Από την πλευρά του, ο Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι αποφάσισε να συγκαλέσει συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας εντός 48 ωρών.

«… η είδηση ότι θα έχουμε πλήρη πληροφόρηση για το τι συνέβη στην Πολωνία εντός 48ωρών με οδήγησε στην απόφαση να συγκαλέσω το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας εντός 48 ωρών», είπε ο Κάρολ Ναβρότσκι προσθέτοντας πως η κατάσταση αντιπροσωπεύει μια στιγμή που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία του ΝΑΤΟ και της Πολωνίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, έχουν γίνει αρκετά περιστατικά εισόδου ρωσικών drones στον εναέριο χώρο κρατών που συνορεύουν με την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων της Πολωνίας και της Ρουμανίας, ωστόσο αυτή είναι η πρώτη φορά που ένα μέλος του ΝΑΤΟ έχει εμπλακεί άμεσα με ρωσικά μέσα.

Για κίνδυνο στρατιωτικής σύγκρουσης προειδοποιεί ο Τουσκ

Ο Πολωνός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι παραβιάσεις της περασμένης νύχτας αποτελούν μόνο ένα μέρος του ευρύτερου πλαισίου ασφάλειας, καθώς η Ρωσία και η Λευκορωσία πρόκειται να διεξαγάγουν «επιθετικές» στρατιωτικές ασκήσεις αργότερα αυτήν την εβδομάδα.

«Δεν υπάρχει λόγος να ισχυριστεί κανείς ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση πολέμου… αλλά η κατάσταση είναι σημαντικά πιο επικίνδυνη από όλες τις προηγούμενες», δήλωσε.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι η πιθανότητα μιας μεγάλης στρατιωτικής σύγκρουσης είναι «πιο κοντά από οποιαδήποτε άλλη στιγμή από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Ζελένσκι: Δύο δωδεκάδες drones ενδέχεται να εισήλθαν στην Πολωνία

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι ουκρανικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι «περίπου δύο δωδεκάδες ρωσικά drones ενδέχεται να εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια της νύχτας». «Το επαληθεύουμε», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια είπε: «Η Ουκρανία είναι έτοιμη να επεκτείνει τη συνεργασία της με τους εταίρους για αξιόπιστη προστασία του εναέριου χώρου. Έτσι ώστε να έχουμε όχι μόνο ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων αντικατασκοπείας, αλλά και πραγματικές κοινές ενέργειες που εγγυώνται την ασφάλεια των γειτόνων. Η Ρωσία πρέπει να νιώσει ότι οι Ευρωπαίοι ξέρουν πώς να υπερασπιστούν τον εαυτό τους».