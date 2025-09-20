Ρωσία: Αρνείται ότι παραβίασε τον εναέριο χώρο της Εσθονίας – “Η πτήση εκτυλίχτηκε με αυστηρή συμμόρφωση στους διεθνείς κανόνες”

Η Ρωσία αρνείται ότι αεροσκάφη της παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας καθώς το θερμόμετρο της έντασης όλο και ανεβαίνει στην Βαλτική.

Η Ρωσία αρνείται κατηγορηματικά ότι τα τρία αεροσκάφη της παραβίασαν τον Εσθονικό εναέριο χώρο μετά την αναχαίτιση τους από αεροσκάφη του ΝΑΤΟ.

«Τη 19η Σεπτεμβρίου (…) τρία ρωσικά καταδιωκτικά τύπου MiG-31 εκτέλεσαν προβλεπόμενη πτήση από την Καρέλια προς αεροδρόμιο στην περιφέρεια Καλίνινγκραντ,», ρωσικό θύλακο ανάμεσα στη Λιθουανία και την Πολωνία, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω Telegram.

«Η πτήση εκτυλίχτηκε με αυστηρή συμμόρφωση στους διεθνείς κανόνες για τη χρήση του εναέριου χώρου, χωρίς να παραβιαστούν τα σύνορα άλλον κρατών, κάτι που επιβεβαιώθηκε από τα μέσα ελέγχου» του εναέριου χώρου», είπε.

«Κατά τη διάρκεια της πτήσης, τα ρωσικά αεροσκάφη δεν παρέκκλιναν από το καθορισμένο σχέδιο πτήσης και δεν παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο», διαβεβαίωσε.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, την παραπάνω πληροφορία μετέδωσαν πηγές της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Στη συνέχεια, το πρακτορείο ανέφερε ότι η κυβέρνηση της Εσθονίας ανακοίνωσε πως τρία ρωσικά μαχητικά MIG-31 μπήκαν στον εναέριο χώρο της χώρας, χωρίς νωρίτερα να έχουν λάβει σχετική άδεια. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, παρέμειναν εκεί για σχεδόν 12 λεπτά.

Η χώρα της Βαλτικής έκανε λόγο χθες Παρασκευή (19/09) για παραβίαση «θράσους άνευ προηγουμένου» και πρόσθεσε πως ζήτησε από το NATO, του οποίου είναι κράτος μέλος, να ενεργοποιήσει το Άρθρο 4 του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού, του ιδρυτικού κειμένου της στρατιωτικής συμμαχίας, το οποίο προβλέπει διαβουλεύσεις σε περίπτωση απειλής σε βάρος κάποιου από τα μέλη της.

Το περιστατικό έρχεται λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα αφότου περισσότερα από 20 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισέβαλαν στον πολωνικό εναέριο χώρο τη νύχτα της 9ης προς 10η Σεπτεμβρίου, ωθώντας τα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ να καταρρίψουν μερικά από αυτά και δυτικούς αξιωματούχους να δηλώσουν ότι ο Πούτιν δοκίμαζε την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της συμμαχίας.

Η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ δήλωσε χθες ότι το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο θα συγκληθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να συζητήσει το περιστατικό με περισσότερες λεπτομέρειες

Αντιδράσεις για την προκλητική συμπεριφορά της Ρωσίας

Η Ουκρανία κατήγγειλε την “κλιμάκωση” εκ μέρους της ρωσικής πλευράς μετά την αναχαίτιση τριών ρωσικών MiG-31 από μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ, αφότου τα ρωσικά εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας. “Η εισβολή συνιστά νέα κλιμάκωση από τη Ρωσία και άμεση απειλή για τη διατλαντική ασφάλεια”, έγραψε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα στην πλατφόρμα X. “Όσο δεν λαμβάνει μια πραγματικά σθεναρή απάντηση, (η Ρωσία) θα γίνεται μόνο πιο αλαζονική και επιθετική”, δήλωσε.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ είναι πάντα έτοιμο να αμυνθεί, μετά την αναχαίτιση ρωσικών αεροσκαφών που, σύμφωνα με την Εσθονία, παραβίασαν τον εναέριο χώρο της σε μια “θρασεία” εισβολή.

Ο Βάντεφουλ πρόσθεσε ότι η παραβίαση του εσθονικού εναερίου χώρου είναι απαράδεκτη και ότι η Εσθονία έχει την πλήρη αλληλεγγύη της Γερμανίας. “Με την άμεση αναχαίτιση των ρωσικών αεροσκαφών, αποδεικνύουμε ότι το NATO είναι πάντα έτοιμο να αμυνθεί”, έγραψε ο Βάντεφουλ στο X.

Η Γαλλία, η οποία διαθέτει στρατιωτική δύναμη, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, που έχει τη βάση της στην Εσθονία, χαρακτήρισε κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου τις εισβολές ρωσικών πολεμικών αεροσκαφών στις χώρες της Βαλτικής.

“Η εισβολή αυτή στην Εσθονία είναι πρωτοφανής εδώ και 20 και πλέον χρόνια”, έγραψε σε ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι δήλωσε ότι η παραβίαση από ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη του εναερίου χώρου της Εσθονίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ σήμερα, ήταν η τελευταία απερίσκεπτη και επικίνδυνη δραστηριότητα της Ρωσίας τις τελευταίες ημέρες.

“Η τελευταία απερίσκεπτη και επικίνδυνη δραστηριότητα της Ρωσίας είναι η τρίτη παραβίαση του εναερίου χώρου του ΝΑΤΟ τις τελευταίες ημέρες”, έγραψε ο Χίλι στην πλατφόρμα Χ. “Ωστόσο η επιθετικότητα του Πούτιν χρησιμεύει μόνο στην ενίσχυση της ενότητας του ΝΑΤΟ και της αποφασιστικότητάς μας να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας”.NATO:

Η ανακοίνωση της Συμμαχίας για τις ρωσικές παραβιάσεις

Το ΝΑΤΟ αντέδρασε αμέσως και αναχαίτισε ρωσικά αεροσκάφη που παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ σε ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε στο X.

«Αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα απερίσκεπτης ρωσικής συμπεριφοράς και της ικανότητας του ΝΑΤΟ να αντιδρά», δήλωσε η εκπρόσωπος.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε εξέφρασε ικανοποίηση χθες για τη “γρήγορη και αποφασιστική” απάντηση που δόθηκε μετά την εισβολή ρωσικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Εσθονίας. “Η απάντηση του ΝΑΤΟ ήταν γρήγορη και αποφασιστική”, έγραψε στην πλατφόρμα Χ, διευκρινίζοντας ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Εσθονό πρωθυπουργό Μίχαλ Κρίστεν.