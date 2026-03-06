Ανελέητο σφυροκόπημα του Ισραήλ σε Λίβανο και Τεχεράνη – «Περισσότεροι από 70 μαχητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν σε επιθέσεις»
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον 123 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί
Το Ισραήλ για μια ακόμη μέρα συνεχίζει τις επιθέσεις του σε Λίβανο και Ιράν, με τον στρατό να σφυροκοπά τις δυο αυτές χώρες και τη Μέση Ανατολή να συνεχίζει να φλέγεται.
Η εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, δήλωσε ότι ο στρατός έχει σκοτώσει περισσότερους από 70 μαχητές της Χεζμπολάχ σε επιθέσεις στον Λίβανο από τότε που η τρομοκρατική οργάνωση άρχισε να επιτίθεται στο Ισραήλ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον 123 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 683 τραυματιστεί σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο από τη Δευτέρα.
Παράλληλα, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον στόχων του ιρανικού καθεστώτος στην Τεχεράνη και το Ισφαχάν, ανακοίνωσε ο IDF.
Σηματοδοτεί το 15ο κύμα απεργιών στην πρωτεύουσα του Ιράν από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με τον στρατό. Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να δοθούν αργότερα.
Ισραήλ: Ο στρατός έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από την επίθεση σε καταφύγιο στην Τεχεράνη
Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε βίντεο που δείχνει εναέριες εικόνες από το κέντρο της Τεχεράνης να χτυπιέται από πυραύλους από αέρος.
Το Reuters επαλήθευσε την τοποθεσία του βίντεο αντιστοιχίζοντας τη διάταξη των δρόμων και των κτιρίων με δορυφορικές εικόνες.
Νωρίτερα, είχε δηλώσει ότι 50 από τα πολεμικά του αεροσκάφη είχαν πλήξει ένα καταφύγιο κάτω από το συγκρότημα κατοικιών του δολοφονημένου Ανώτατου Ηγέτη Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, το οποίο εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από την ηγεσία του Ιράν μετά τον θάνατό του την πρώτη ημέρα του πολέμου .
Αξιωματούχοι των Φρουρών της Επανάστασης εγκαταλείπουν τη Βηρυτό φοβούμενοι τους βομβαρδισμούς
Πολλοί Ιρανοί αξιωματούχοι των Φρουρών της Επανάστασης εγκατέλειψαν τη Βηρυτό τις τελευταίες 48 ώρες, φοβούμενοι ότι θα στοχοποιηθούν από ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους και άλλες πηγές που μίλησαν στο Axios την Παρασκευή.
Από την πλευρά του, ο Λιβανέζος Υπουργός Πληροφοριών, Πολ Μόρκος, είπε στο Reuters, πως οι αξιωματούχοι των Φρουρών που εξακολουθούν να βρίσκονται στη χώρα αναμένεται να συλληφθούν. Παράλληλα, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Φρουρών θα απαγορευτούν, με την πιθανότητα απελάσεων για όσους συλληφθούν.
Η σαουδαραβική τηλεόραση Al Arabiya ανέφερε ότι η Λιβανέζικη κυβέρνηση έχει αποφασίσει να καταργήσει τη βίζα ελεύθερης εισόδου για τους Ιρανούς πολίτες στη χώρα.
Οι IDF ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν το υπόγειο καταφύγιο του Χαμενεΐ
Το Ισραήλ έπληξε με 50 μαχητικά αεροσκάφη το υπόγειο καταφύγιο του Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, το οποίο εξακολουθούσε να χρησιμοποιείται από ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους μετά τη δολοφονία του, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.
Περίπου 50 μαχητικά της ισραηλινής αεροπορίας έριξαν περίπου 100 βόμβες στο σημείο.
Το καταφύγιο βρισκόταν κάτω από κτιριακό συγκρότημα και εκτεινόταν σε πολλές οδούς, ενώ περιλάμβανε πολλές εισόδους και χώρους όπου συγκεντρώνονταν ανώτερα μέλη του ιρανικού καθεστώτος, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Ο στρατός ανέφερε ότι «το υπόγειο καταφύγιο είχε κατασκευαστεί κάτω από το κτιριακό συγκρότημα σαν ασφαλές σημείο για τη διαχείριση του πολέμου από τον ηγέτη, ο οποίος εξουδετερώθηκε πριν καταφέρει να το χρησιμοποιήσει».
«Η Μονάδα Στρατιωτικών Πληροφοριών του Ισραήλ, μέσω μονάδων αρμόδιων για τη συλλογή οπτικών και ηλεκτρονικών πληροφοριών αντίστοιχα — χαρτογράφησε το σημείο σε πολυετή προσπάθεια, επιτρέποντας την σημερινή επίθεση ακριβείας», σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).
