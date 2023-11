Ανατροπή στην υπόθεση της επίθεσης που δέχθηκε ο Μαχμούντ Αμπάς με πυροβολισμούς κατά του κονβόι που τον μετέφερε σε μια συνάντηση στη Δυτική Όχθη, και προκάλεσε τον τραυματισμό ενός από τους σωματοφύλακές του.

Όπως φαίνεται, Ισραηλινά ΜΜΕ αμφισβητούν το γεγονός ενώ τονίζουν ότι μεταδόθηκε και αναπαράχθηκε κυρίως από τουρκικά ΜΜΕ.

Ακόμη, πηγές από διεθνή μέσα ισχυρίζονται ότι οι Παλαιστίνιοι διέψευσαν την είδηση.

JUST IN: The Palestinian Authority has denied widespread reports of any assassination attempt against President Mahmoud Abbas