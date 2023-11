«Τέλος καλό, όλα καλά» για το περιστατικό ομηρείας στο αεροδρόμιο του Αμβούργου που βρισκόταν σε εξέλιξη από χθες (04/11) το βράδυ. Ο 35χρονος που κρατούσε την κόρη του όμηρο συνελήφθη, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία της γερμανικής πόλης, συνελήφθη χωρίς να προβάλλει αντίσταση ο ύποπτος, ένας 35χρονος Τούρκος που είχε εισέλθει με το αυτοκίνητό του στην πίστα του αεροδρομίου και κρατούσε όμηρο την τετράχρονη κόρη του.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πατέρας και κόρη βγήκαν από το αυτοκίνητο και το παιδί δείχνει να μην έχει τραυματιστεί.

A man with a weapon imprisoned a child in his car, disrupting the work of the airport in Hamburg: “A man, armed and entered the territory of Hamburg airport in an Audi, set up a barricade in a car with a child and stopped the work of the airport. Ignoring the security zones, he… pic.twitter.com/oPTFlbmYa0