Αμφισβητείται η αυτοκτονία Επστάιν – Ιατροδικαστής ζητά επανεξέταση

Η υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν συνεχίζει να προκαλεί παγκόσμιο ενδιαφέρον και αμφιλεγόμενες συζητήσεις. Ο χρηματιστής, που είχε εμπλακεί σε διεθνές σκάνδαλο σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, βρέθηκε νεκρός στο κελί του τον Αύγουστο του 2019, ενώ αναμενόταν να καθίσει στο εδώλιο. Ο θάνατός του όμως παραμένει αινιγματικός και έχει γεννήσει πλήθος θεωριών και ερωτημάτων.

Ο Αμερικανός ιατροδικαστής Μάικλ Μπάντεν, ο οποίος συμμετείχε στη νεκροψία ως παρατηρητής για λογαριασμό της οικογένειας του Επστάιν, αμφισβητεί το συμπέρασμα περί αυτοκτονίας και ζητά να ανοίξει ξανά η έρευνα, θεωρώντας ότι υπάρχουν κρίσιμα στοιχεία που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.

Όπως αναφέρει ο δρ Μπάντεν, δεν τον πείθει το συμπέρασμα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης ότι ο Επστάιν αυτοκτόνησε δια απαγχονισμού. Μιλώντας στην Telegraph είπε ότι «κατά την άποψή μου, ο θάνατός του πιθανότατα προκλήθηκε από στραγγαλιστική πίεση και όχι από απαγχονισμό», ενώ πρόσθεσε ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες δικαιολογούν περαιτέρω διερεύνηση για τον τρόπο και την αιτία θανάτου.

Την 11η Αυγούστου 2019, ο Τζέφρι Επστάιν βρέθηκε νεκρός στο κελί του, ενώ περίμενε να δικαστεί για υποθέσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων. Ο θάνατός του όμως συνεχίζει να προκαλεί έντονες αμφιβολίες. Ο Μάικλ Μπάντεν παρακολούθησε τη νεκροψία ως παρατηρητής για λογαριασμό της οικογένειας και υποστηρίζει ότι η διαδικασία άφησε πολλά αναπάντητα ερωτήματα.

Στην αποχαρακτηρισμένη έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα τον Δεκέμβριο, η ένδειξη για τον «τρόπο θανάτου» παραμένει «εκκρεμής», χωρίς να συμπληρώνονται τα πεδία για αυτοκτονία ή ανθρωποκτονία. Πέντε ημέρες αργότερα, η τότε επικεφαλής ιατροδικαστής της Νέας Υόρκης, δρ Barbara Sampson, χαρακτήρισε τον θάνατο αυτοκτονία μέσω απαγχονισμού, διατηρώντας δημόσια το πόρισμά της ως οριστικό. Ο Μπάντεν όμως αμφισβητεί ότι η δρ Σάμσον βρισκόταν στη νεκροψία.

Ένα από τα πιο αινιγματικά στοιχεία αφορά τα κατάγματα στον αυχένα του Επστάιν: το επίσημο πόρισμα αναφέρει ένα κάταγμα στο αριστερό υοειδές οστό και δύο στον θυρεοειδή χόνδρο. Ο Μπάντεν τονίζει ότι, σε πενήντα χρόνια εμπειρίας με θανάτους κρατουμένων, δεν έχει δει αυτοκτονία με απαγχονισμό που να συνοδεύεται από τρία κατάγματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμη και ένα κάταγμα απαιτεί διερεύνηση για ανθρωποκτονία, ενώ δύο ή περισσότερα καθιστούν αναγκαία την πλήρη έρευνα.

Η αμφιβολία ενισχύεται από επιπλέον στοιχεία: κάμερες ασφαλείας καταγράφουν ένα «χαμένο λεπτό» εκείνη τη νύχτα και μία πορτοκαλί φιγούρα σε κλιμακοστάσιο κοντά στο κελί, ενώ οι δεσμοφύλακες φαίνεται να μην τον ελέγχουν επί ώρες και δύο κάμερες δεν κατέγραψαν εικόνα. Ο Μπάντεν εκφράζει επίσης αμφιβολίες για το πορτοκαλί σεντόνι που χρησιμοποιήθηκε ως σχοινί, θεωρώντας ότι δεν ταιριάζει με τα τραύματα στον λαιμό.

Τέλος, η μεταφορά της σορού στο ιατρείο της φυλακής θεωρείται ύποπτη, καθώς πιθανόν οδήγησε σε απώλεια κρίσιμων στοιχείων και δυσχέρανε τον προσδιορισμό του ακριβούς χρόνου θανάτου. Όλα αυτά τα στοιχεία διατηρούν ζωντανή τη συζήτηση για τις συνθήκες θανάτου του Επστάιν και τις πιθανές ατασθαλίες κατά τη διερεύνηση.