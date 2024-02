Η εκπρόσωπός του Αλεξέι Ναβάλνι, Κίρα Γιάρμις, η οποία χθες δήλωνε ότι «δεν υπάρχει σχεδόν καμία ελπίδα» να είναι ζωντανός, επιβεβαίωσε σήμερα τον θάνατό του και ζήτησε η σορός του να παραδοθεί αμέσως στην οικογένειά του.

Αυτή είναι η σχετική ανάρτησή της στο twitter:

Alexey Navalny was murdered. His death occurred on February 16 at 2:17 p.m. local time, according to the official message to Alexey’s mother.



An employee of the colony said that the body of Navalny is now in Salekhard. It was picked up by investigators from the IC. Now they are…