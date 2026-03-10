Αλεξάντερ Μπάτερφιλντ: Πέθανε ο κορυφαίος συνεργάτης του Νίξον που έφερε στο φως τις ηχογραφήσεις του Watergate

Σε ηλικία 99 ετών έφυγε από την ζωή ο Αλεξάντερ Μπάτερφιλντ, πρώην συνεργάτη του Ρίτσαρντ Νίξον που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο σκάνδαλο Watergate.

Ο Μπάτερφιλντ, ήταν αναπληρωτής βοηθός του Προέδρου Νίξον από το 1969 έως το 1973, ενώ το Watergate αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που συγκλόνισαν την πολιτική σκηνή των ΗΠΑ και οδήγησε στην παραίτηση του Νίξον το 1974.

Ο θάνατος του Μπάτερφιλντ γνωστοποιήθηκε από την σύζυγο του του, Κιμ, καθώς και τον πρώην νομικό σύμβουλο του Λευκού Οίκου Τζον Ντιν. Μετά τη θητεία του στον Λευκό Οίκο, διετέλεσε διοικητής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας (FAA) από το 1973 έως το 1975.

Στις 16 Ιουλίου 1973, κατά τη διάρκεια της έρευνας για το Watergate, ο Μπάτερφιλντ κατέθεσε ενώπιον της Επιτροπής της Γερουσίας ότι ο Νίξον είχε εγκαταστήσει σύστημα αυτόματης καταγραφής συνομιλιών στο Οβάλ Γραφείο και σε άλλους χώρους, μια πληροφορία που θεωρήθηκε το «smoking gun» (αδιάψευστο στοιχείο) που σφράγισε την αποπομπή του Νίξον.

Η κατάθεση του Μπάτερφιλντ άλλαξε δραματικά την πορεία του σκανδάλου, μετατρέποντας τις υποψίες σε αποδείξεις, γεγονός που οδήγησε τελικά στην παραίτηση του Ρίτσαρντ Νίξον το 1974.

Ο Μπάτερφιλντ μιλούσε συχνά για το σκάνδαλο Watergate κατά την διάρκεια της ζωής του και δεν ένοιωθε άνετα με την φήμη που τον συνόδευε. Σε συνέντευξή του το 2012 είχε πει ότι δεν ήταν δική του επιλογή να αποκαλύψει την ύπαρξη των ηχογραφήσεων.

Όπως εξηγούσε, βρέθηκε σε ένα δύσκολο δίλημμα: από τη μία να σεβαστεί τον πρόεδρο και από την άλλη να απαντήσει ειλικρινά στις ερωτήσεις των ερευνητών. Όταν του τέθηκε ευθέως το ερώτημα για την ύπαρξη ηχογραφήσεων από τις μυστικές υπηρεσίες και την αστυνομία, δεν είχε άλλη επιλογή από το να πει την αλήθεια.