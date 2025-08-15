Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε;
Αλάσκα: Θερμή υποδοχή Τραμπ στον Πούτιν – Το χειροκρότημα και τα χαμόγελα

Μια ιδιαίτερη κίνηση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Σε μια ιδιαίτερη κίνηση προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά την διάρκεια της υποδοχής του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν στη στρατιωτική βάση στην Αλάσκα.

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ κατέβηκε πρώτος από το Air Force One και περίμενε τον Ρώσο ομόλογό του, ενώ τον χειροκρότησε σε μια κίνηση που καταγράφηκε στον φακό.

Ιδιαίτερα θερμή ήταν η συνάντηση στο αεροδρόμιο της στρατιωτικής βάσης στην Αλάσκα ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Τον Ρώσο πρόεδρο υποδέχτηκε ο Αμερικανός ομόλογός του. Οι δύο ηγέτες είχαν θερμή χειραψία και ολιγόλεπτη συνομιλία πάνω στο κόκκινο χαλί πριν από τη σύνοδο. 🇺🇸🇷🇺 | #ULTIMAHORA Trump y Putin viajan juntos en 'La […]

