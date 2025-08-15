Αλάσκα: Θερμή υποδοχή Τραμπ στον Πούτιν – Το χειροκρότημα και τα χαμόγελα
Μια ιδιαίτερη κίνηση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ
Σε μια ιδιαίτερη κίνηση προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά την διάρκεια της υποδοχής του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν στη στρατιωτική βάση στην Αλάσκα.
Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ κατέβηκε πρώτος από το Air Force One και περίμενε τον Ρώσο ομόλογό του, ενώ τον χειροκρότησε σε μια κίνηση που καταγράφηκε στον φακό.
Trump claps for Putin as he arrives in Alaska. pic.twitter.com/O5FQT8zLpC— The Bulwark (@BulwarkOnline) August 15, 2025
U.S. President Donald J. Trump and Russian President Vladimir Putin stand on stage together briefly and shake hands again at Joint Base Elmendorf–Richardson in Anchorage, Alaska. pic.twitter.com/bOjy5CbgLB— OSINTdefender (@sentdefender) August 15, 2025
