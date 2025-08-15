Αλάσκα: «Περήφανη η πόλη που φιλοξενεί τη συνάντηση» αναφέρει η δήμαρχος του Άνκοραντζ

Η δήμαρχος του Άνκορατζ στην Αλάσκα δήλωσε ότι η πόλη ήταν ενθουσιασμένη και έτοιμη να φιλοξενήσει τη σύνοδο κορυφής την Παρασκευή.

«Σίγουρα υπάρχει ενθουσιασμός για την παρουσία μας στην παγκόσμια σκηνή και μεγάλη προσοχή παγκοσμίως. Και υπάρχει και περιέργεια. Και υπάρχει επίσης υπερηφάνεια για την κοινότητά μας, υπερηφάνεια για την πολιτεία μας και αυτή την ευκαιρία να είμαστε ο χώρος για μια τόσο σημαντική συνάντηση», δήλωσε η Σούζαν ΛαΦρανς.

«Όπως τόσοι άλλοι άνθρωποι, ελπίζω ότι αυτή η συνάντηση θα οδηγήσει στην ειρήνη και στον τερματισμό του πολέμου».