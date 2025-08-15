Αλάσκα: «Επιδιώκοντας ειρήνη» – Η ανάρτηση του Λευκού Οίκου για τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν

Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Το μήνυμα από τις ΗΠΑ

DEBATER NEWSROOM

Ο Λευκός Οίκος ανήρτησε μια φωτογραφία από τη συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Συγκεκριμένα, οι δυο ηγέτες είναι χαμογελαστοί, με τον Λευκό Οίκο να αναφέρει το μοτίβο της συνάντησης «επιδιώκοντας ειρήνη».

ΔΙΕΘΝΗ

