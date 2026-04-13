Τηλεφωνική επικοινωνία Πεζεσκιάν με Μακρόν – «Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο»

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κάλεσε την Ευρώπη να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Σε μια ανάρτηση στο κανάλι του στο Telegram, ο Πεζεσκιάν ανέφερε ότι είχε τονίσει την πρόθεση της Τεχεράνης να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις μόνο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, καθώς «θεωρεί οποιαδήποτε υπερβολή και συμπεριφορά εκτός των διεθνών κανόνων ως εμπόδιο για την επίτευξη μιας διαρκούς συμφωνίας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Ευρώπη μπορεί να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο στην ενθάρρυνση των ΗΠΑ να τηρήσουν αυτά τα πλαίσια», δήλωσε ο Πεζεσκιάν στον Μακρόν. «Οι προσεγγίσεις που βασίζονται σε απειλές, πιέσεις και στρατιωτική δράση όχι μόνο δεν αποτελούν λύση, αλλά προσθέτουν και στην πολυπλοκότητα των ζητημάτων και θα επιδεινώσουν τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η ίδια η αμερικανική πλευρά».