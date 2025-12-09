Αγωνία για τη Μις Τζαμάικα – Παραμένει στην Εντατική με εγκεφαλική αιμορραγία

Στην Εντατική, σε σοβαρή κατάσταση, εξακολουθεί να νοσηλεύεται η Μις Τζαμάικα, κατά κόσμον Γκαμπριέλ Χένρι, μετά την πτώση από τη σκηνή κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού για την ανάδειξη της Μις Υφήλιος, τον περασμένο μήνα στην Μπανγκόκ.

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του Οργανισμού για τον Διαγωνισμό Μις Υφήλιος, η 28χρονη υπέστη από την πτώση εγκεφαλική αιμορραγία, απώλεια συνείδησης, κάταγμα, εκδορές στο πρόσωπο και άλλα σοβαρά τραύματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε το σοκαριστικό ατύχημα: 🇯🇲👑 | Durante la competencia preliminar del Miss Universo 2025, la representante de Jamaica, Gabrielle Henry, sufrió una caída aparatosa en plena pasarela: tuvo que ser retirada en camilla para recibir atención médica. pic.twitter.com/8yAXi4VxAi— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 19, 2025

Επίσης, αναφέρεται πως η κατάστασή της παραμένει σοβαρή και είναι σε 24ωρη συνεχή παρακολούθηση από τους θεράποντες ιατρούς.

Μάλιστα, στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι από την πρώτη στιγμή η Μις Τζαμάικα βρέθηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την κατάστασή της να κρίνεται εξ αρχής σοβαρή.

«Θα επιστρέψει στην Τζαμάικα τις επόμενες ημέρες συνοδευόμενη από πλήρη ιατρική ομάδα και θα μεταφερθεί απευθείας σε νοσοκομείο για συνέχιση της θεραπείας και της ανάρρωσής της» σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Ακόμα, οι υπεύθυνοι του Διαγωνισμού τονίζουν ότι από την πρώτη στιγμή «στάθηκαν δίπλα» στη Χένρι και την οικογένειά της, καλύπτοντας τα «έξοδα νοσηλείας, ιατρικής περίθαλψης και αποκατάστασης» της, καθώς και τα «έξοδα διαμονής και διαβίωσης» της μητέρας και της αδερφής της άτυχης 28χρονης, όταν η διαγωνιζόμενη στα καλλιστεία ανάρρωνε στην Ταϊλάνδη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Επιπλέον, ο Διαγωνισμός Μις Υφήλιος χρηματοδοτεί την πτήση επαναπατρισμού με ιατρική συνοδεία που διοργανώνεται από το νοσοκομείο και έχει δεσμευτεί να καλύψει όλα τα μελλοντικά ιατρικά έξοδα που προκύπτουν από το περιστατικό», ανέφερε η ενημέρωση.

«Η οικογένεια Χένρι ευγνωμονεί ιδιαίτερα στον Διαγωνισμό Μις Υφήλιος για τη συμπόνια, την παρουσία και την αγάπη που έδειξε. Η ανταπόκρισή τους μέχρι στιγμής έχει ξεπεράσει την επαγγελματική ευθύνη και αντανακλά την αφοσίωση και την προστασία της οικογένειας» καταλήγει η ανακοίνωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχολιάζοντας δημοσιεύματα, οι εκπρόσωποι του Διαγωνισμού διαψεύδουν κατηγορηματικά αναφορές των μέσων ενημέρωσης που υπονοούν ότι ο Διαγωνισμός Μις Υφήλιος απέδωσε την ευθύνη της πτώσης και του τραυματισμού της στην ίδια την Χένρι.

«Ο Διαγωνισμός Μις Υφήλιος δεν έχει ποτέ αποδώσει ευθύνη στην Γκαμπριέλ Χένρι και επιβεβαιώνει ότι αυτές οι υποψίες είναι αβάσιμες και δεν αντικατοπτρίζουν τα γεγονότα», επισημαίνεται στη δήλωση.