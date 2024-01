Η Αυστρο-Γερμανίδα κληρονόμος Marlene Engelhorn αποφάσισε να δωρίσει μεγάλο μέρος της περιουσίας που κληρονόμησε από τη γιαγιά της.

Η 31χρονη ζει στη Βιέννη και θα δημιουργήσει μία ομάδα από 50 Αυστριακούς για να καθορίσουν πως θα αναδιανεμηθούν τα 25 εκατομμύρια ευρώ της κληρονομιάς της.

«Έχω κληρονομήσει μια περιουσία, άρα και δύναμη, χωρίς να έχω κάνει τίποτα γι’ αυτό», είπε και πρόσθεσε: «το κράτος δεν βάζει καν φόρους σε αυτό».

Η Αυστρία κατάργησε τον φόρο κληρονομιάς το 2008, μια από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που δεν επιβάλλουν φόρο κληρονομιάς – ή δασμούς και η Engelhorn πιστεύει ότι αυτό είναι άδικο.

Η 31χρονη είναι απόγονος του Friedrich Engelhorn, του ιδρυτή της γερμανικής χημικής και φαρμακευτικής εταιρείας, BASF, και κληρονόμησε εκατομμύρια όταν πέθανε η γιαγιά της τον Σεπτέμβριο του 2022.

Η περιουσία της Traudl Engelhorn-Vechiatto υπολογίστηκε από το αμερικανικό περιοδικό Forbes σε 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια (3,3 δισεκατομμύρια λίρες, 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ) και ακόμη και πριν πεθάνει, η εγγονή της είχε δηλώσει ότι ήθελε να μοιράσει περίπου το 90% της κληρονομιάς της.

Χθες Τετάρτη, 10.000 προσκλήσεις που στοχεύουν τυχαία επιλεγμένους Αυστριακούς πολίτες άρχισαν να φτάνουν σε γραμματοκιβώτια στην Αυστρία.

Hello #friends#Follow me, comment and retweet and the last person to follow me I will reply

to his comment #sports pic.twitter.com/TcITOqxfRU