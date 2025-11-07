Αεροδρόμιο Μελβούρνης: Εξερράγη powerbank στην τσέπη επιβάτη – 50χρονος στο νοσοκομείο

Πανικός σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (07/11) στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης, όταν στον χώρο αναμονής των επιβατών της Qantas εξερράγη ένα powerbank στην τσέπη ενός επιβάτη, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες και να εκκενωθεί ο χώρος.

Στο σημείο έσπευσαν οι διασώστες και του παρείχαν πρώτες βοήθειες. Ο τραυματίας πρόκειται για έναν 50χρονο άνδρα, ο οποίος υπέστη εγκαύματα στο πόδι και στα δάχτυλα. Έπειτα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Alfred, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκκενώθηκε ο χώρος στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης

Σύμφωνα με την εφημερίδα Sydney Morning Herald, αναγκάστηκαν περίπου 150 επιβάτες να εκκενώσουν τον χώρο του lounge της εθνικής αεροπορικής εταιρείας της Αυστραλίας.

Εκπρόσωπος της Qantas δήλωσε ότι «ο χώρος εκκενώθηκε προληπτικά και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παρείχαν ιατρική φροντίδα επί τόπου». Στη συνέχεια η εταιρεία συνεργάστηκε με το αεροδρόμιο της Μελβούρνης για τον καθαρισμό του lounge, το οποίο επαναλειτούργησε λίγες ώρες αργότερα. Το περιστατικό επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου και ανέφερε ότι στο σημείο επενέβησαν πυροσβέστες.

Τον Ιούνιο σημειώθηκε ένα αντίστοιχο συμβάν στην αεροπορική εταιρεία Virgin Ausrtalia, όταν εκδηλώθηκε φωτιά από powerbank σε πτήση από το Σίδνεϊ προς την Τασμανία.

Περιορισμούς ή απαγορεύσεις στη χρήση και μεταφορά μπαταριών λιθίου και powerbank έχουν επιβάλει πολλές διεθνείς αεροπορικές εταιρείες, όπως οι Emirates, Singapore Airlines, Cathay Pacific, Thai Airways και AirAsia, στις πτήσεις τους, λόγω του αυξημένου κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.