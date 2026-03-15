98η Τελετή Απονομής των Βραβείων Όσκαρ: Οι προβλέψεις και η σημασία της βραδιάς

του Θοδωρή Καλιμτζάκη

Τα φετινά Όσκαρ γίνονται σε βαρύ κλίμα λόγω του πολέμου και των τελευταίων εξελίξεων.

Η 98η Τελετή Απονομής των Βραβείων Όσκαρ θα έχει τη σημασία της. Ένας κόσμος που φλέγεται και στη μέση ο πολιτισμός. Τα ανθρώπινα συναισθήματα, σε συνεργασία με τον κινηματογράφο. Απόψε 15 Μαρτίου στο Dolby Theatre η λαμπερή βραδιά.

Τα τελευταία χρόνια, το Hollywood δείχνει να αγκαλιάζει οτιδήποτε καινοτόμο. Τα νέα μέλη της Ακαδημίας που έχουν προστεθεί, μαζί φυσικά και με τους υπόλοιπους, υποχρεώνονται πλέον να παρακολουθούν όλες τις ταινίες που είναι υποψήφιες. Αυτό συμβαίνει φέτος για πρώτη φορά στον θεσμό. Όλοι δηλαδή που θα ψηφίσουν (έχουν ήδη), πρέπει να έχουν δει όλες τις ταινίες σε όλες τις κατηγορίες. Υπήρχαν περιπτώσεις στο παρελθόν που οι ψηφοφόροι έβλεπαν ταινίες μόνο και μόνο της δημοφιλίας τους. Τώρα θα υπάρχει καλύτερη άποψη, ενδεχομένως πιο αντικειμενική.

Αναφέρθηκα στην καινοτομία. Κάθε χρόνο στα Όσκαρ, ένα ευχάριστο είδος παιχνιδιού και με χιούμορ είναι να επιλέγουμε, όσο γίνεται, τους τελικούς νικητές. Προσωπικά, σχεδόν ποτέ δεν πετυχαίνω την Καλύτερη Ταινία. Οι πρωτοποριακές ιδέες εμπνέουν πάντα την Ακαδημία.

Πέρυσι κέρδισε το «Anora» και είχε απέναντι του το «The Brutalist». To 2023 το «Everything Everywhere All at Once» κέρδισε δυνατές ταινίες που ήταν υποψήφιες, ανάμεσα σε αυτές και το «All Quiet on the Western Front». To 2020 ήταν το αποκορύφωμα με τα «Παράσιτα» (πρώτη μη αγγλόφωνη) απέναντι στο «1917». Όλες αυτές είναι διαφορετικές ταινίες. Φέτος δηλαδή τα πράγματα δείχνουν ότι το «Sinners» θα κερδίσει το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει κάτι. Είναι απλά σκέψεις…

Ίσως η μεγαλύτερη ανατροπή να είναι το «Hamnet» της Κλόι Ζάο που είχε κερδίσει το Όσκαρ με το Nomadland το 2021. Επειδή οι περισσότεροι περιμένουμε το «One Battle After Another» ή το «Sinners». To Άμνετ έχει πολύ πόνο και αυτή τη στιγμή υπάρχει πόνος στον κόσμο. Είναι βαριά ταινία.

Μην ξεχνάμε ότι στη φετινή απονομή έχουμε, για πρώτη φορά κι εδώ, το Όσκαρ Καλύτερου Casting. Φαβορί είναι η «Μια Μάχη μετά την Άλλη» και οι «Αμαρτωλοί».

Ώρα να ψηφίσουμε. Οποιοδήποτε και να είναι το αποτέλεσμα, εσείς πάλι θα δείτε τις ταινίες.

To Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου θα το έδινα στον Leonardo DiCaprio. Όσο μεγαλώνει, παρατηρώ ότι γίνεται ολοένα και καλύτερος ηθοποιός. Είναι από τους πιο πειστικούς της γενιάς του. Γίνεται ο ρόλος. Η ερμηνεία του στο «One Battle After Another» είναι συγκλονιστική. Δυνατός παραμένει ο Timothée Chalamet για το «Marty Supreme» και ο Ethan Hawke για το «Blue Moon». Ανεβαίνει και ο «Michael B. Jordan» για το Sinners.

Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου στην Jessie Buckley για το Hamnet. Η ερμηνεία της είναι σπαρακτική.

Στους παρουσιαστές των βραβείων θα είναι μεταξύ άλλων οι Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Gwyneth Paltrow και Priyanka Chopra (The White Tiger).

Nα προσθέσω ότι οι διακρίσεις στις Χρυσές Σφαίρες, στα Critics Choice Awards (πολύ σημαντικά) και στα BAFTA, παίζουν ρόλο, τις περισσότερες φορές, στον τελικό νικητή ή νικητές.

Στην κατηγορία In Memoriam, γίνεται αναφορά στους ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή. Θα υπάρχει αφιέρωμα στον αξέχαστο Robert Redford. Oι ερμηνείες του είναι χαραγμένες στη μνήμη μας. Η συμβολή του στον κινηματογράφο είναι τεράστια. Οι ταινίες του ήταν για μας Τα Καλύτερα μας Χρόνια…Ο μεγάλος ηθοποιός και σκηνοθέτης είχε πει ότι: «Eάν θέλεις να γράψεις και να σκηνοθετήσεις μια ταινία, τότε βγες έξω στη ζωή. Εκεί, βρίσκονται και τα αληθινά σενάρια».

Αφιέρωμα θα γίνει και στον σκηνοθέτη Rob Reiner (Stand by Me…When Harry Met Sally…).

Αnd the Oscar goes to…

Το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου μπορεί να το κερδίσει η Teyana Taylor (The Rip) για το One Battle After Another. To Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου λογικά πηγαίνει στο Sinners. Εάν δεν υπάρξει ανατροπή, το Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας θα το κερδίσει ο Paul Thomas Anderson, για πρώτη φορά. Για το Μια Μάχη Μετά την Άλλη.

Το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου θα το έδινα στον Benicio Del Toro (One Battle After Another), αλλά πιο κοντά είναι ο Sean Penn για την ίδια ταινία. Ίσως το πάρει ο Stellan Skarsgård για την «Συναισθηματική Αξία».

Συνεχίζουμε τις προβλέψεις…

Το Όσκαρ Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου στη Μια Μάχη Μετά την Άλλη. Όσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας στο Άμνετ. Όσκαρ Καλύτερων Κοστουμιών στο Avatar: Fire and Ash. Όσκαρ Καλύτερου Μοντάζ στον Andy Jurgensen για το One Battle After Another. Όσκαρ Καλύτερου Μακιγιάζ και Κομμώσεων στο Frankenstein. Όσκαρ Καλύτερης Σκηνογραφίας στο Sinners. Στις τεχνικές κατηγορίες, λογικά τα Όσκαρ Καλύτερου Ήχου και Οπτικών Εφέ πηγαίνουν στο F1: The Movie.

Best Original Score. Είμαι της γνώμης ότι το Όσκαρ Καλύτερης Μουσικής θα το κερδίσει o Jonny Greenwood για το «One Battle After Another». Παρακάτω ακούτε το soundtrack.

Όλα δείχνουν ότι το «I Lied to You» από το «Sinners» θα κερδίσει το Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού. Το ακούτε παρακάτω.

Απολαύστε τη βραδιά ζωντανά μέσω ABC και στην Ελλάδα από την Cosmote TV.