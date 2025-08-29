7η Οκτωβρίου: Εκτελεστές της Χαμάς σκοτώνουν πατέρα μπροστά στα παιδιά του (Βίντεο)

Ένα σοκαριστικό βίντεο από το αιματοκύλισμα της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου έδωσαν στη δημοσιότητα οι ισραηλινές αρχές.

Στο βίντεο καταγράφεται η βαρβαρότητα που έδειξαν οι εκτελεστές της Χαμάς απέναντι ακόμα και σε μικρά παιδιά, καθώς δεν δίστασαν να εκτελέσουν τον πατέρα τους μπροστά στα μάτια τους.

Στις σκληρές εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας καταγράφεται ο πατέρας των παιδιών να τρέχει να κρύψει τα δύο παιδιά του την ώρα της επίθεσης. Είναι και οι τρεις με τα εσώρουχα, καθώς βρίσκονται ανυποψίαστοι στο σπίτι τους.

Οι εκτελεστές της Χαμάς καραδοκούν και πετούν μια χειροβομβίδα στην μικρή αποθήκη που μπαίνει για να τα προστατεύσει τα παιδιά του και τον σκοτώνουν. https://twitter.com/JoeTruzman/status/1961456361541362138

Έπειτα βγάζουν τα παιδιά τραυματισμένα και γεμάτα αίματα και τα οδηγούν πίσω στο σπίτι. Έχουν απίστευτη απάθεια και δεν δίνουν σημασία στα κλάματα και τις φωνές των μικρών παιδιών που ζητάνε τον πατέρα και την μητέρα τους.

Μάλιστα ο εκτελεστής της Χαμάς αστειεύεται ρωτώντας τα παιδιά αν θέλουν χυμό ή κρασί. Το ένα αγοράκι φωνάζει ότι θέλει να πεθάνει και καλεί σε βοήθεια ρωτώντας τον αδερφό του που είναι πολύ τραυματισμένος αν έχει χάσει την όρασή του.