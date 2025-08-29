Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

7η Οκτωβρίου: Εκτελεστές της Χαμάς σκοτώνουν πατέρα μπροστά στα παιδιά του (Βίντεο)

Πολύ σκληρές εικόνες

7η Οκτωβρίου: Εκτελεστές της Χαμάς σκοτώνουν πατέρα μπροστά στα παιδιά του (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Ένα σοκαριστικό βίντεο από το αιματοκύλισμα της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου έδωσαν στη δημοσιότητα οι ισραηλινές αρχές.

Στο βίντεο καταγράφεται η βαρβαρότητα που έδειξαν οι εκτελεστές της Χαμάς απέναντι ακόμα και σε μικρά παιδιά, καθώς δεν δίστασαν να εκτελέσουν τον πατέρα τους μπροστά στα μάτια τους.

Στις σκληρές εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας καταγράφεται ο πατέρας των παιδιών να τρέχει να κρύψει τα δύο παιδιά του την ώρα της επίθεσης. Είναι και οι τρεις με τα εσώρουχα, καθώς βρίσκονται ανυποψίαστοι στο σπίτι τους.

Οι εκτελεστές της Χαμάς καραδοκούν και πετούν μια χειροβομβίδα στην μικρή αποθήκη που μπαίνει για να τα προστατεύσει τα παιδιά του και τον σκοτώνουν. 

Έπειτα βγάζουν τα παιδιά τραυματισμένα και γεμάτα αίματα και τα οδηγούν πίσω στο σπίτι. Έχουν απίστευτη απάθεια και δεν δίνουν σημασία στα κλάματα και τις φωνές των μικρών παιδιών που ζητάνε τον πατέρα και την μητέρα τους.

Μάλιστα ο εκτελεστής της Χαμάς αστειεύεται ρωτώντας τα παιδιά αν θέλουν χυμό ή κρασί. Το ένα αγοράκι φωνάζει ότι θέλει να πεθάνει και καλεί σε βοήθεια ρωτώντας τον αδερφό του που είναι πολύ τραυματισμένος αν έχει χάσει την όρασή του. 

