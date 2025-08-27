Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος;

Μπορεί η κυβέρνηση να είναι με το βλέμμα στη ΔΕΘ και τις εξαγγελίες που θα κάνει ο πρωθυπουργός, ωστόσο ένα ακόμα ζήτημα που κυριαρχεί στη δημόσια σφαίρα και στην πολιτική αντιπαράθεση είναι και ο εκλογικός νόμος.

Τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και στελέχη της κυβέρνησης σε κάθε ευκαιρία “κλείνουν” το θέμα αλλαγής του εκλογικού νόμου, ωστόσο η συζήτηση παραμένει ζωντανή.

“Οι εκλογές θα γίνουν το καλοκαίρι του 2027 με τον υπάρχοντα εκλογικό νόμο” διαβεβαιώνει ο πρωθυπουργός, απαντώντας σε όσους από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας εισηγούνται την αλλαγή του υπάρχοντος νόμου.

Σύμφωνα με τα σενάρια που κυκλοφορούν, οι εισηγήσεις αφορούν την αύξηση του ορίου εισόδου των κομμάτων στη Βουλή από το 3% που είναι σήμερα στο 5%, με τη λογική ότι αυτό θα βοηθούσε να πέσει ο πήχης της αυτοδυναμίας.

Μια ακόμα αλλαγή θα μπορούσε να είναι σχετικά με τον τρόπο που δίνεται το περιβόητο “μπόνους” στο πρώτο κόμμα (οι 50 έδρες πλέον δίνονται κλιμακωτά). Σύμφωνα με πληροφορίες, “γαλάζια” στελέχη ζητούσαν να παίρνει το “μπόνους” το πρώτο κόμμα απευθείας, αν υπάρχει μεγάλη διαφορά από το δεύτερο.

Σημειώνεται ότι με τον ισχύοντα νόμο, το πρώτο κόμμα παίρνει 20 έδρες μπόνους αν συγκεντρώσει 25% και, μετά, 1 έδρα για κάθε 0,5% επιπλέον, μέχρι τις 50 έδρες. Άρα, για να πάρει όλο το “μπόνους” πρέπει να συγκεντρώσει ποσοστό 40%, κάτι που φαντάζει αδύνατο με τα σημερινά δεδομένα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, τα ποσοστά της ΝΔ κινούνται κάτω από το 30%, με το σενάριο της αυτοδυναμίας στις επόμενες κάλπες να απέχει πολύ.

Βέβαια, με ενδιαφέρον αναμένονται οι τοποθετήσεις του πρωθυπουργού το επόμενο Σαββατοκύριακο (6-7/9) στη ΔΕΘ, όπου είναι δεδομένο πως θα ερωτηθεί από τους δημοσιογράφους.

Τι θα κάνει τελικά ο Μητσοτάκης;

Το DEBATER επικοινώνησε με τον πολιτικό αναλυτή Λευτέρη Κουσούλη, ο οποίος ανέφερε πως “η ιδέα να αλλάξει ο εκλογικός νόμος, ειδικότερα το κριτήριο του 3% να γίνει 5% για την είσοδο ενός κόμματος στη Βουλή, είναι πολύ παλιά ιδέα. Δεν έχει καμιά καινοτομία”.

Σύμφωνα με τον κ. Κουσούλη, “το 3% είναι ένα δημοκρατικό μέτρο και επιτρέπει να εκφραστεί στη Βουλή ένα μειοψηφικό ρεύμα στην κοινωνία. Η ιδέα να καταργηθεί το 3% και να υιοθετηθεί το 5% αντανακλά τον πολιτικό φόβο της κυβερνητικής παράταξης μέσα στην αρνητική για αυτήν συνολικά νέα πολιτική συνθήκη που έχει διαμορφωθεί”.

Όπως επισημαίνει, “η ιδέα ότι η αλλαγή του εκλογικού νόμου μπορεί να ευνοήσει αυτόν που την εμπνέεται, έχει αποδειχθεί εσφαλμένη και στην περίπτωσή μας εάν υιοθετηθεί θα αποδειχθεί πολλαπλά εσφαλμένη. Δημοκρατικά επιβάλλεται να μείνει ανέγγιχτο το 3% και οι επόμενες εκλογές να γίνουν με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο χωρίς τεχνάσματα και αιφνιδιασμούς“.

Σε ερώτηση αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης σκέφτεται να προχωρήσει στην αλλαγή του εκλογικού νόμου, ο ίδιος εκτιμά ότι “μπορεί να το σκέφτεται αλλά δεν θα το κάνει, γιατί έχει δεσμευτεί πάρα πολλές φορές και μια τέτοια αλλαγή λίγο πριν από τις εκλογές θα είναι οπωσδήποτε αρνητική για αυτόν. Άρα εκτιμώ ότι τελικά δεν θα το κάνει.

Εάν καταρριφθεί το 3% και γίνει 5%, η ατμόσφαιρα που θα διαμορφωθεί θα είναι αρνητική για την κυβέρνηση, με την έννοια ότι εκφράζει το φόβο της, για να περιορίσει την είσοδο των κομμάτων στη Βουλή και συνεπώς να διευκολύνει την δική της πολιτική πορεία”.

Το DEBATER για μια ακόμα φορά ζητά τη γνώμη σας: Εσείς πιστεύετε πώς πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος;