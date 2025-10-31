ΑΕΙ: Εκτός μητρώου 250.000 “αιώνιοι φοιτητές” – Αρχίζουν οι διαγραφές, ποιες οι εξαιρέσεις

Μαζικές διαγραφές φοιτητών αναμένεται να αρχίσουν μέσα στο Δεκέμβριο από τα ΑΕΙ καθώς πάνω από 250.000 φοιτητές έχουν υπερβεί το όριο φοίτησης.

Η διαγραφή των φοιτητών θα γίνει σταδιακά, με τα ΑΕΙ να στέλνουν ειδοποιήσεις σε όσους δεν έχουν συμμετάσχει σε εξεταστική τα τελευταία χρόνια ή δεν έχουν ανανεώσει την αίτηση φοίτησης. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, το μέτρο αφορά κυρίως παλαιούς εγγεγραμμένους, οι οποίοι δεν έχουν καμία ακαδημαϊκή δραστηριότητα για πολλά χρόνια, ενώ παράλληλα επιβαρύνουν τα μητρώα και τα στατιστικά των ΑΕΙ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διαδικασία διαγραφών αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2026.

Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Οι εξαιρέσεις

Η διάρκεια φοίτησης έχει πλέον οριστεί στα 6 χρόνια για τις σχολές που απαιτούν 4 χρόνια σπουδών και στα 8 για τις 5ετείς σχολές, ισχύοντας για τους εισακτέους από το 2022-2023 και μετά. Μετά τη λήξη του διαστήματος, η σχολή προχωρά σε αυτόματη διαγραφή.

Βέβαια, υπάρχει δυνατότητα σε εξαιρετικές περιπτώσεις ένας φοιτητής να εξαιρεθεί εάν αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, πιστοποιημένα από δημόσια αρχή ή έχουν τεκμηριωμένες οικογενειακές ή κοινωνικές δυσκολίες όπως αναπηρία, γονείς ανήλικων παιδιών, στρατιωτική θητεία και άλλα.

Την ίδια στιγμή υπάρχουν φοιτητές που δικαιούνται μερική φοίτηση. Σε αυτήν την περίπτωση κάθε εξάμηνο υπολογίζεται ως μισό, με δυνατότητα αίτησης σε εργαζόμενους, γονείς, αθλητές, φοιτητές με αναπηρία ή σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ακόμη μπορούν να αιτηθούν διακοπή σπουδών. Επιτρέπεται έως 2 έτη (ολικά ή τμηματικά), χωρίς προσμέτρηση στο ανώτατο όριο φοίτησης.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας για την νέα εποχή στα ΑΕΙ διευκρίνισε πως ήδη έχουν υποβάλει αίτηση 30.000 φοιτητές, αξιοποιώντας τη μεταβατική δυνατότητα ολοκλήρωσης σπουδών που προβλέπει ο νόμος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, πάνω από 70.000 φοιτητές παραμένουν ανενεργοί στα μητρώα του ΕΚΠΑ, ενώ συνολικά ο αριθμός των “αιώνιων” φοιτητών φτάνει πάνω από τους 250.000.