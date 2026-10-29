Ιταλία: Πινακίδες αυτοκινήτων με όνομα και αριθμούς της επιλογής σου – Πόσο θα κοστίζουν

Μια ενδιαφέρουσα αλλαγή για τους οδηγούς προωθεί η Ιταλία, καθώς οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων θα μπορούν να επιλέγουν οι ίδιοι τον συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών που θα αναγράφεται στις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων τους.

Η δυνατότητα εξατομίκευσης των πινακίδων περιλαμβάνεται στις αλλαγές του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τις οποίες παρουσίασε η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, με αφορμή τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2027.

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Ωστόσο, η επιλογή δεν θα είναι δωρεάν. Όσοι οδηγοί επιθυμούν μια πινακίδα με προσωπικό χαρακτήρα θα πρέπει να πληρώσουν 600 ευρώ για αυτοκίνητο ή 360 ευρώ για μοτοσικλέτα.

Πρόκειται για μια πρακτική που εφαρμόζεται ήδη σε αρκετές χώρες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι εξατομικευμένες πινακίδες είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς.

Πόσο κοστίζουν οι εξατομικευμένες πινακίδες στην Ιταλία

Το σχέδιο προβλέπει διαφορετικές χρεώσεις ανάλογα με τον τύπο του οχήματος.

Για τα επιβατικά αυτοκίνητα, το συνολικό κόστος διαμορφώνεται στα 600 ευρώ, ενώ για τις μοτοσικλέτες περιορίζεται στα 360 ευρώ.

Αναλυτικότερα, το κόστος για τα αυτοκίνητα περιλαμβάνει:

500 ευρώ για την κατασκευή της εμπρός και της πίσω πινακίδας.

για την κατασκευή της εμπρός και της πίσω πινακίδας. 100 ευρώ επιπλέον, ως προσαύξηση 20% υπέρ του ιταλικού υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Στις μοτοσικλέτες, η βασική χρέωση είναι 300 ευρώ, με επιπλέον 60 ευρώ για την αντίστοιχη προσαύξηση.

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Η εξατομικευμένη πινακίδα θα αποτελεί προαιρετική υπηρεσία. Όσοι δεν επιθυμούν να πληρώσουν το επιπλέον ποσό θα εξακολουθούν να λαμβάνουν τις συνηθισμένες πινακίδες κυκλοφορίας.

Τι θα μπορούν να γράφουν οι οδηγοί στις πινακίδες

Μέχρι σήμερα, οι πινακίδες των ιταλικών αυτοκινήτων ακολουθούν ένα συγκεκριμένο σύστημα: δύο γράμματα, τρεις αριθμοί και ακόμη δύο γράμματα.

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Με το νέο καθεστώς, οι οδηγοί θα μπορούν να ζητούν έναν προσωπικό συνδυασμό αλφαριθμητικών χαρακτήρων.

Η δυνατότητα αυτή θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για αρχικά ονομάτων, αγαπημένους αριθμούς ή άλλους προσωπικούς συνδυασμούς, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.

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Ωστόσο, δεν θα επιτρέπονται προσβλητικές, παραπλανητικές ή αμφίσημες συνθέσεις, ενώ θα απαγορεύονται και οι συνδυασμοί που έχουν ήδη αποδοθεί σε άλλο όχημα.

Οι τελικοί κανόνες για το μήκος, τη διάταξη και τη μορφή των χαρακτήρων θα καθοριστούν με τις σχετικές εφαρμοστικές διατάξεις.

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Επομένως, δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί εάν οι οδηγοί θα μπορούν να σχηματίζουν ολόκληρες λέξεις ή ονόματα χωρίς να ακολουθούν την υφιστάμενη διάταξη των ιταλικών πινακίδων.

Τζόρτζια Μελόνι: «Η δημιουργικότητα των Ιταλών μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο»

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, παρουσίασε το μέτρο με χιουμοριστική διάθεση, εκτιμώντας ότι αρκετοί οδηγοί θα θελήσουν να αξιοποιήσουν τη νέα δυνατότητα.

«Όποιος θέλει θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τη φαντασία του, με το σχετικό οικονομικό κόστος. Και κάτι μου λέει ότι η δημιουργικότητα των Ιταλών μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο», δήλωσε.

Η πρωτοβουλία αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον οδηγών που επιθυμούν να δώσουν μια προσωπική ταυτότητα στο αυτοκίνητο ή τη μοτοσικλέτα τους.

Πότε θα εφαρμοστεί το μέτρο – Τι ισχύει για τα παλιά αυτοκίνητα

Παρότι η ιταλική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να προχωρήσει στην καθιέρωση των εξατομικευμένων πινακίδων, οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν ακόμη να υποβάλουν αιτήσεις.

Το μέτρο συνδέεται με τη μεταρρύθμιση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η οποία βρίσκεται σε νομοθετική διαδικασία και απαιτεί περαιτέρω κανονιστικές ρυθμίσεις.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, η ουσιαστική εφαρμογή της δυνατότητας δεν αναμένεται πριν από το 2028, καθώς θα πρέπει προηγουμένως να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης και να προσαρμοστούν τα πληροφοριακά συστήματα των αρμόδιων υπηρεσιών.

Για τα αυτοκίνητα που έχουν ήδη ταξινομηθεί, το ισχύον σχέδιο προβλέπει ότι η εξατομίκευση θα είναι δυνατή κυρίως σε περιπτώσεις επανέκδοσης πινακίδας λόγω κλοπής, απώλειας ή φθοράς.

Επιπλέον, η εξατομικευμένη πινακίδα θα παραμένει συνδεδεμένη με το συγκεκριμένο όχημα και δεν θα μπορεί να μεταφέρεται ελεύθερα σε άλλο αυτοκίνητο σε περίπτωση πώλησης.

Μια δυνατότητα που προβλεπόταν εδώ και χρόνια

Η ιδέα των εξατομικευμένων πινακίδων δεν είναι εντελώς καινούργια για την Ιταλία.

Ήδη από το 2002 υπήρχε νομοθετική πρόβλεψη που επέτρεπε την επιλογή συγκεκριμένου συνδυασμού γραμμάτων και αριθμών, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρούνταν η καθιερωμένη μορφή της πινακίδας.

Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην πράξη, καθώς δεν εκδόθηκαν οι απαραίτητες κανονιστικές διατάξεις.

Η νέα κυβερνητική πρωτοβουλία επιχειρεί να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο και να δημιουργήσει ένα οργανωμένο σύστημα επιλογής πινακίδων με πρόσθετο κόστος.

Για τους οδηγούς, το βασικό ερώτημα παραμένει εάν η δυνατότητα να κυκλοφορούν με μια πινακίδα της επιλογής τους αξίζει το ποσό των 600 ευρώ.