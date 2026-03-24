Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Η μέση τιμή τους μειώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 1.800 ευρώ

Η μέση τιμή ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου μειώθηκε πέρσι στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 1.800 ευρώ (-4%) φθάνοντας τα 42.700 ευρώ μέσο όρο, σύμφωνα με νέα ανάλυση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταφορών και Περιβάλλοντος.

Η τελευταία προειδοποιεί ότι αν αποδυναμωθούν περαιτέρω οι στόχοι της ΕΕ για τις εκπομπές CO2, αυτοί μπορεί να αντιστρέψουν την τάση μείωσης της τιμής των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και κατ΄επέκταση τις πωλήσεις τους.

Από το 2020 ήταν η πρώτη μείωση της τιμής των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και αυτό οφείλετε κυρίως λόγω της άφιξης πολλών προσιτών μοντέλων. Η συγκεκριμένη ανάλυση δείχνει ότι όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστές βρίσκονται σε καλό δρόμο, αφού ενσωματώνουν διαρκώς στην γκάμα τους προσιτά ηλεκτρικά μοντέλα, κυρίως αυτοκίνητα που ανήκουν στην κατηγορία Β.

Η πτώση των τιμών οφείλετε στο μεγάλο ανταγωνισμό, κυρίως από την Κίνα η οποία έβγαλε στην αγορά πολλά προσιτά μοντέλα και σε αισθητά χαμηλότερες τιμές. Παρά την παρουσία τους στην Ευρώπη στις μεγαλύτερες κατηγορίες, οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές εξακολουθούν να κυριαρχούν στις κατηγορίες Α και Β, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων EV-database.org.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών και Περιβάλλοντος υποστηρίζει ότι οι χαμηλοί στόχοι για τις εκπομπές CO2 κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών έστρεψαν τους κατασκευαστές να δώσουν προτεραιότητα σε μεγαλύτερα, υψηλότερου περιθωρίου κέρδους ηλεκτρικά οχήματα.

Από την άλλη ο πόλεμος στο Ιράν ενισχύει σημαντικά την απόφαση πολλών καταναλωτών να στραφούν προς την ηλεκτροκίνηση, θέλοντας από τη μία να μειώσουν το κόστος μετακίνησης και από την άλλη να απεξαρτηθούν από τα υγρά καύσιμα, αφού αυτά έδειξαν ότι επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από γεωπολιτικές εξελίξεις.

Άλλωστε όταν οι τιμές του πετρελαίου ξεπερνούν τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, η τροφοδότηση ενός βενζινοκίνητου αυτοκινήτου κοστίζει ακριβά σε αντίθεση με την φόρτιση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου που παραμένει σε φυσιολογικά επίπεδα κόστους.