ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Smart επιστρέφει με ένα καινούργιο διθέσιο city car

Η διεθνής πρεμιέρα προγραμματίζεται για τα τέλη του 2026

Η Smart επιστρέφει με ένα καινούργιο διθέσιο city car
Πηγή: Pixabay
DEBATER NEWSROOM

Μία μεγάλη απόφαση έλαβε η Smart με σκοπό να επεκτείνει την γκάμα της, δημιουργώντας ένα νέο διθέσιο city car.

Πρόκειται για το Smart #2 στην κατηγορία Α, το οποίο θα είναι αμιγώς ηλεκτρικό διθέσιο μοντέλο και θα συνδυάζει έξυπνες τεχνολογικές λύσεις, εξελίσσοντας παράλληλα τις βασικές αξίες του εμβληματικού Smart Fortwo.

Τέλη του 2026 το νέο Smart

Η διεθνής πρεμιέρα προγραμματίζεται για τα τέλη του 2026, με την Ευρώπη να αποτελεί βασική αγορά. Σχεδιασμένο από την ομάδα σχεδίασης της Mercedes το όχημα θα διαθέτει νέες τεχνολογικές λύσεις για την κατηγορία που καθιερώθηκε από το αρχικό smart fortwo πριν από 27 χρόνια. Το Smart #2 θα κατασκευάζεται στην Κίνα και βρίσκεται σήμερα στο τελικό στάδιο σχεδίασης και ανάπτυξης.

Όσο για την ελληνική αγορά, το νέο αυτό μοντέλο δεν χρειάζεται συστάσεις. Το Smart fortwo ήδη από την πρώτη του γενιά το 1998 έχει εδραιωθεί ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπημένα αυτοκίνητα πόλης. Με περισσότερα από 25 χρόνια πορείας στη χώρα μας, έχει γίνει συνώνυμο της αστικής κινητικότητας, ενώ έχει μεγάλη απήχηση, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό του.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

