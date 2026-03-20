Για πρώτη φορά θα πραγματοποιείται έλεγχος μικροσωματιδίων σε diesel οχήματα. Πρόκειται για μία σημαντική μεταρρύθμιση με άμεσο αντίκτυπο στην δημόσια υγεία και το περιβάλλον, καθώς τα μικροσωματίδια συγκαταλέγονται στους πλέον επικίνδυνους ατμοσφαιρικούς ρύπους, με σοβαρές επιπτώσεις για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Σε αυτό αναφέρθηκε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ μέσω της επίσημης τοποθέτησης του προέδρου του, Κωσταντίνου Βήκα στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης του σχεδίου νόμου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου τεχνικού ελέγχου οχημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Κατά την τοποθέτησή του ο κ. Βήκας χαιρέτισε τη νομοθετική πρωτοβουλία, επισημαίνοντας ότι οι προτεινόμενες διατάξεις αποτελούν ένα συνεκτικό και ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση ενός πιο αξιόπιστου και αποτελεσματικού συστήματος τεχνικού ελέγχου οχημάτων στη χώρα.

Αναφορικά με τη δυνατότητα έκδοσης της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων και από εξουσιοδοτημένα συνεργεία, ο Σύνδεσμος υπογράμμισε ότι, παρότι ο τεχνικός έλεγχος αποτελεί εκ της φύσεως του αντικείμενο των ΚΤΕΟ, δεν στέκεται αρνητικά στη ρύθμιση. Τόνισε, ωστόσο, ότι η επιτυχία της προϋποθέτει την πλήρη ταύτιση προδιαγραφών, διαδικασιών και όρων ελέγχου μεταξύ ΚΤΕΟ και συνεργείων, ώστε να διασφαλιστούν η αμεροληψία, η αντικειμενικότητα και η αξιοπιστία του θεσμού.

Θετικά αξιολογήθηκε και η εισαγωγή τεχνικού ελέγχου για οχήματα κατηγορίας Ο1 και Ο2 (ρυμουλκούμενα τρέιλερ), τα οποία μέχρι σήμερα κυκλοφορούν χωρίς συστηματική επιθεώρηση.

Ο κ. Βήκας αναφέρθηκε στις διαχρονικές αδυναμίες εποπτείας του κλάδου, οι οποίες οδήγησαν σε στρεβλώσεις, αθέμιτο ανταγωνισμό και μείωση της εμπιστοσύνης των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος στηρίζει τη σύσταση Μητρώου Εποπτών και τη λειτουργία μικτών κλιμακίων ελέγχου. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη η μεταρρύθμιση να συνοδευτεί από ουσιαστικό ψηφιακό εκσυγχρονισμό, με αξιοποίηση των δεδομένων που ήδη αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο από τα ΚΤΕΟ στο υπουργείο. Η χρήση σύγχρονων εργαλείων, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και τη στόχευση της εποπτείας.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Βήκας υπογράμμισε ότι η ενίσχυση του θεσμού των ΚΤΕΟ δεν αποτελεί κλαδικό αίτημα, αλλά ζήτημα δημόσιου συμφέροντος. Ένα αξιόπιστο σύστημα τεχνικού ελέγχου προστατεύει ανθρώπινες ζωές, συμβάλλει στην περιβαλλοντική προστασία και ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών.