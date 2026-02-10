Ζοζέ Μουρίνιο: Κοντά στο «τιμόνι» της Εθνικής Πορτογαλίας

Ο Ζοζέ Μουρίνιο είναι πολύ κοντά στο να ηγηθεί του πάγκου της Εθνικής Πορτογαλίας το ερχόμενο καλοκαίρι, με το συμβόλαιο του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ να ολοκληρώνεται, αναφέρει το ESPN.

Ο «Special One» βρίσκεται στον πάγκο της Μπενφίκα από τον Σεπτέμβριο του 2025, ωστόσο η παρουσία του στον πάγκο της ομάδας παραμένει άγνωστη.

Αν η μεταγραφή αυτή πραγματοποιηθεί και η Εθνική Πορτογαλίας βρει τον καινούργιο της προπονητή, τότε ο διάδοχός του στους αετούς της Λισαβόνας αναμένεται να είναι Ρούμπεν Αμορίμ που απολύθηκε πρόσφατα από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.