Ζοζέ Μουρίνιο: Κοντά στο «τιμόνι» της Εθνικής Πορτογαλίας
Ο καιρός του στην Μπενφίκα φαίνεται να τελειώνει
Ο Ζοζέ Μουρίνιο είναι πολύ κοντά στο να ηγηθεί του πάγκου της Εθνικής Πορτογαλίας το ερχόμενο καλοκαίρι, με το συμβόλαιο του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ να ολοκληρώνεται, αναφέρει το ESPN.
Ο «Special One» βρίσκεται στον πάγκο της Μπενφίκα από τον Σεπτέμβριο του 2025, ωστόσο η παρουσία του στον πάγκο της ομάδας παραμένει άγνωστη.
Αν η μεταγραφή αυτή πραγματοποιηθεί και η Εθνική Πορτογαλίας βρει τον καινούργιο της προπονητή, τότε ο διάδοχός του στους αετούς της Λισαβόνας αναμένεται να είναι Ρούμπεν Αμορίμ που απολύθηκε πρόσφατα από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
