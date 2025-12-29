Ζάμπια – Μαρόκο 0-3: Πρόκριση στους «16» με όργια του Ελ Κααμπί (Βίντεο)

Το Μαρόκο με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού να κάνει ξανά… πράγματα και θαύματα με δύο γκολ εκ των οποίων το ένα (ξανά) με ανάποδο «ψαλίδι», επιβεβαίωσε τον τίτλο του μεγάλου φαβορί στο εφετινό Κύπελλο Εθνών Αφρικής, φτάνοντας με τρομερή άνεση στο εμφατικό 3-0 επί της Ζάμπια στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Α’ ομίλου, κατακτώντας την πρώτη θέση του γκρουπ.

Ο μεγάλος γκολτζής των περσινών νταμπλούχων Ελλάδας «υπέγραψε» άλλη μία νίκη για τους Μαροκινούς, μετατρέποντας σε γκολ τις δύο πολύ ωραίες ασίστ του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ στο 9′ και στο 50′, με το δεύτερο να αφήνει… άφωνους τους πάντες, καθώς ήρθε μετά από ένα καταπληκτικό «ψαλιδάκι» του 32χρονου φορ.

Το τρίτο γκολ των Μαροκινών, σημείωσε στο 27′ ο Μπραχίμ Ντίας.

Ο Ελ Κααμπί, που αντικαταστάθηκε στο 74′ απ’ τον Εν Νεσιρί, έφτασε τα 19 γκολ με τη φανέλα της εθνικής Μαρόκου κι ανέβηκε στην 5η θέση όλων των εποχών για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του. Στη δεύτερη θέση του Α’ ομίλου τερμάτισε το Μάλι που αναδείχθηκε ισόπαλο 0-0 με τις Κομόρες και με τρεις ισοπαλίες, έκλεισε τη φάση των ομίλων με 3 βαθμούς.

Συναρπαστικό ήταν το φινάλε του Β’ ομίλου στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, με τη Νότια Αφρική να παίρνει την πρόκριση στους «16». Η ομάδα του Ουγκο Μπρόος επικράτησε 3-2 της Ζιμπάμπουε στο Μαρακές και κατέκτησε τους τρεις βαθμούς που χρειαζόταν για να «καπαρώσει» τη δεύτερη θέση. Τα γκολ των νικητών πέτυχαν οι Μορέμι (7΄), Φόστερ (50΄), Απόλις (82΄-πέναλτι) ενώ για τη Ζιμπάμπουε σκόραραν οι Μασουανίσε (19΄), Μοντίμπα (73΄-αυτογκόλ)

Στο άλλο ματς του ομίλου η Ανγκόλα δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το εκτεταμένο rotation της Αιγύπτου, έμεινε στο 0-0 και αποκλείστηκε. Οι «Φαραώ» είχαν εξασφαλίσει ήδη την πρώτη θέση, έτσι παρατάχθηκαν χωρίς αρκετά από τα βασικά τους στελέχη όπως οι Σαλάχ, Τρεζεγκέ, Μάρμους, Ασούρ. Έτσι, Αίγυπτος και Νότια Αφρική πέρασαν στην επόμενη φάση, ενώ αποκλείστηκαν τόσο η Ανγκόλα (με συγκομιδή 2 βαθμών δεν θα είναι ανάμεσα στις καλύτερες τρίτες των ομίλων) και η Ζιμπάμπουε.