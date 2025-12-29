Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Ζάμπια – Μαρόκο: Τρομερή γκολάρα πάλι με ψαλιδάκι από τον Ελ Κααμπί (Βίντεο)

Και άλλο γκολ στην διοργάνωση ο άσος του Ολυμπιακού

DEBATER NEWSROOM

Μια ακόμη γκολάρα σημείωσε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί στον αγώνα του Μαρόκου με τη Ζάμπια για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Κόπα Άφρικα.

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού μετά το πρώτο γκολ που σημείωσε στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης, βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Συγκεκριμένα, μετά από ασίστ του Ουναΐ ο Ελ Κααμπί με ψαλιδάκι έκανε το 3-0 για το Μαρόκο στο 50ο λεπτό της αναμέτρησης.

