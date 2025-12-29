Ζάμπια – Μαρόκο: Τρομερή γκολάρα πάλι με ψαλιδάκι από τον Ελ Κααμπί (Βίντεο)
Και άλλο γκολ στην διοργάνωση ο άσος του Ολυμπιακού
Μια ακόμη γκολάρα σημείωσε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί στον αγώνα του Μαρόκου με τη Ζάμπια για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Κόπα Άφρικα.
Ο επιθετικός του Ολυμπιακού μετά το πρώτο γκολ που σημείωσε στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης, βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα.
Συγκεκριμένα, μετά από ασίστ του Ουναΐ ο Ελ Κααμπί με ψαλιδάκι έκανε το 3-0 για το Μαρόκο στο 50ο λεπτό της αναμέτρησης.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις