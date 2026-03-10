ΥΠΕΞ σε ποδοσφαιρίστριες του Ιράν: “Σας περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες, ελάτε σπίτι”

Στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ βρίσκεται η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν με τον επικεφαλής του κέντρου δημόσιας διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών να τις καλεί να επιστρέψουν στη χώρα τους.

Ήδη πέντε από τις αθλήτριες έλαβαν ανθρωπιστική βίζα από την Αυστραλία και οι υπόλοιπες θα πρέπει να ζητήσουν άσυλο από τη χώρα στο αεροδρόμιο, αν το επιθυμούν.

Παρόλ’ αυτά από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν βγήκε ένα μήνυμα προς τις αθλήτριες το οποίο τις καλεί στη χώρα, λέγοντας χαρακτηριστικά, ότι τις περιμένουν «με ανοιχτές αγκάλες» They slaughtered more than 165 innocent Iranian schoolgirls in a double-tap Tomahawk attack in the city of Minab, and now they want to take our athletes hostage in the name of “saving” them?



The audacity and hypocrisy are staggering.



To Iran's Women's football team: don’t… pic.twitter.com/MhO3VRf2cY— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) March 10, 2026

«Σφαγίασαν περισσότερες από 165 αθώες Ιρανές μαθήτριες σε μια διπλή επίθεση με Tomahawk στην πόλη Μινάμπ και τώρα θέλουν να πάρουν ομήρους τις αθλήτριές μας στο όνομα της «σωτηρίας» τους;

Το θράσος και η υποκρισία είναι συγκλονιστικά. Προς την γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν: μην ανησυχείτε—το Ιράν σας περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. Ελάτε σπίτι», έγραψε ο επικεφαλής του κέντρου διπλωματίας του Ιράν στο X.

Νωρίτερα, ομάδα διαδηλωτών μπλόκαρε προσωρινά το λεωφορείο που μετέφερε της αθλήτριες της Εθνικής ποδοσφαίρου του Ιράν στο αεροδρόμιο Gold Coast του Σίδνεϊ, με την αστυνομία να τους απομακρύνει και το όχημα να συνεχίζει κανονικά την πορεία του.

Η «Guardian» ανέφερε ότι τουλάχιστον μία από τις αθλήτριες της ομάδας φαινόταν να κλαίει μέσα στο πούλμαν, ενώ διαδηλωτής, που ήταν μέσα στο ξενοδοχείο τόνισε ότι είδε μία από τις παίκτριες να οδηγείται στο πούλμαν από άτομο της αποστολής που της κράταγε το χέρι από τον καρπό.

Ο Ζάκι Χαϊντάρι της Διεθνούς Αμνηστίας Αυστραλίας δήλωσε ότι οι παίκτριες πρέπει να έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν με τους αξιωματούχους στο αεροδρόμιο. «Οι αξιωματούχοι των τελωνείων και της μετανάστευσης, καθώς και οι αξιωματικοί της Αυστραλιανής Συνοριακής Δύναμης, έχουν την ευκαιρία να παρέμβουν και να υπενθυμίσουν στην ομάδα τα δικαιώματά τους να αναζητήσουν προστασία στην Αυστραλία».

Και πρόσθεσε, ότι η προσφορά προστασίας από την αυστραλιανή κυβέρνηση θα πρέπει να επεκταθεί και στις οικογένειες των παικτριών του Ιράν.