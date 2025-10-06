Ξέσπασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου – Σταματήστε τα ψέματα»

Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στo Instagram ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έστειλε μήνυμα προς όσους αναφέρονται στην οικογένεια του.

Συγκεκριμένα, τους κάλεσε να σταματήσουν να λένε ψέματα καθώς έτσι θέτουν σε κίνδυνο την οικογένειά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σταματήστε να λέτε ψέματα και να θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου. Η δημοσιότητα είναι αποτέλεσμα δικών μου επιλογών, όχι των παιδιών μου. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώνει χωρίς την πίεση της δημοσιότητας» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Κάθε παιδί χρειάζεται χώρο για να αναπτυχθεί, να εξερευνήσει τον εαυτό του και τον κόσμο, χωρίς να νιώθει ότι παρακολουθεί ή κρίνεται. Ως γονιός, έχω την ευθύνη να προστατεύω την ιδιωτική τους ζωή, ώστε να μεγαλώνουν με αυτοπεποίθηση, αξιοπρέπεια και αίσθημα ασφάλειας. Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα. ΦΤΑΝΕΙ».

Δείτε την ανάρτησή του:

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Εγκαταστάθηκε μόνιμα με την οικογένειά του στην Ελλάδα

Μια σημαντική αλλαγή στη ζωή του κορυφαίου Έλληνα μπασκετμπολίστα Γιάννη Αντετοκούνμπο έγινε πραγματικότητα. Παρά τη λαμπρή του καριέρα στο NBA και την μόνιμη βάση του στην Αμερική, ο σούπερ σταρ πήρε τη μεγάλη απόφαση να εγκατασταθεί οριστικά με την οικογένειά του στην Ελλάδα.

Η κίνηση αυτή κρίθηκε αναγκαία καθώς τα δύο από τα τέσσερα παιδιά του ζευγαριού ξεκίνησαν σχολείο, με τον Γιάννη και τη σύντροφό του να θέλουν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους κοντά στις ρίζες τους.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μαζί με όλη την οικογένειά του, διαμένουν πλέον σε μια εντυπωσιακή πολυκατοικία στο Παλαιό Ψυχικό. Η μοντέρνα και υπερσύγχρονη κατασκευή ξεχωρίζει στην περιοχή, προσελκύοντας τα βλέμματα.

Η απόφαση για την επιστροφή στην Ελλάδα δεν ήταν μονομερής. Ο Γιάννης ρώτησε τη σύζυγό του, η οποία απάντησε θετικά στο ενδεχόμενο να μαζέψουν τα πράγματά τους και να μετακομίσουν στην Αθήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο μεγαλύτεροι γιοι, ο 5χρονος Λίαμ-Τσαρλς και ο 4χρονος Μάβερικ-Ντιάπερ, φοιτούν ήδη εδώ και αρκετές εβδομάδες στο Κολέγιο Αθηνών, προσαρμοζόμενοι στη νέα τους πραγματικότητα.

Ο ίδιος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει ήδη επιστρέψει στο Μιλγουόκι για τις υποχρεώσεις των Μπακς στο ΝΒΑ. Πριν την πτήση του για τις ΗΠΑ, εκμεταλλεύτηκε πλήρως τον χρόνο του στην Αθήνα, προπονούμενος καθημερινά εντατικά στο ΟΑΚΑ, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο την προετοιμασία του στην πατρίδα του, πριν την έναρξη της νέας σεζόν.