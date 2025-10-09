Βυθίστηκε στην θλίψη η Μπόκα Τζούνιορς – Πέθανε ο προπονητής της, Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο

Στο πένθος βυθίστηκε το ποδόσφαιρο της Αργεντινής και η Μπόκα Τζούνιορς μετά τον θάνατο του προπονητή της ομάδας Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο.

Όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη (8/10), ο 69χρονος προπονητής άφησε την τελευταία του πνοή μετά από μία πορεία 3,5 δεκαετιών στα γήπεδα της Κεντρικής και της Νότιας Αμερικής έχοντας επίσης περάσματα από Ισπανία και Σαουδική Αραβία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο προπονητής της Μπόκα έδινε μάχη με τον καρκίνο τα τελευταία 8 χρόνια. Ο Ρούσο είχε αγωνιστεί για 13 χρόνια ως μέσος με τη φανέλα της Εστουντιάντες, ενώ κατά τη διάρκεια της 36χρονης προπονητικής του καριέρας, κατέκτησε δέκα τίτλους δουλεύοντας σε 16 διαφορετικούς συλλόγους.

“Η Μπόκα Τζούνιορς ανακοινώνει με βαθιά θλίψη τον θάνατο του Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο. Ο Μιγκέλ αφήνει ανεξίτηλο το στίγμα του στον σύλλογό μας και θα αποτελεί πάντα παράδειγμα χαράς, ζεστασιάς και προσπάθειας. El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este… pic.twitter.com/czsB6lmNnq October 8, 2025

Συμπαραστεκόμαστε στην οικογένεια και τους αγαπημένους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Αντίο, αγαπητέ Μιγκέλ!”, αναφέρει η ομάδα του στην ανακοίνωση της.