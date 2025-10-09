Βυθίστηκε στην θλίψη η Μπόκα Τζούνιορς – Πέθανε ο προπονητής της, Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο
Σε ηλικία 69 ετών
Στο πένθος βυθίστηκε το ποδόσφαιρο της Αργεντινής και η Μπόκα Τζούνιορς μετά τον θάνατο του προπονητή της ομάδας Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο.
Όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη (8/10), ο 69χρονος προπονητής άφησε την τελευταία του πνοή μετά από μία πορεία 3,5 δεκαετιών στα γήπεδα της Κεντρικής και της Νότιας Αμερικής έχοντας επίσης περάσματα από Ισπανία και Σαουδική Αραβία.
Ο προπονητής της Μπόκα έδινε μάχη με τον καρκίνο τα τελευταία 8 χρόνια. Ο Ρούσο είχε αγωνιστεί για 13 χρόνια ως μέσος με τη φανέλα της Εστουντιάντες, ενώ κατά τη διάρκεια της 36χρονης προπονητικής του καριέρας, κατέκτησε δέκα τίτλους δουλεύοντας σε 16 διαφορετικούς συλλόγους.
“Η Μπόκα Τζούνιορς ανακοινώνει με βαθιά θλίψη τον θάνατο του Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο. Ο Μιγκέλ αφήνει ανεξίτηλο το στίγμα του στον σύλλογό μας και θα αποτελεί πάντα παράδειγμα χαράς, ζεστασιάς και προσπάθειας.
Συμπαραστεκόμαστε στην οικογένεια και τους αγαπημένους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Αντίο, αγαπητέ Μιγκέλ!”, αναφέρει η ομάδα του στην ανακοίνωση της.
