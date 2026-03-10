Βασίλης Σπανούλης: Αποχωρεί από τον πάγκο της Μονακό

Παρελθόν από τον πάγκο της Μονακό αναμένεται να αποτελέσει τις επόμενες ημέρες αν όχι ώρες ο Βασίλης Σπανούλης.

Ο Έλληνας τεχνικός μετά από συνάντηση που είχε με τη διοίκηση των Γάλλων είναι στην πόρτα της εξόδου από την ομάδα καθώς δεν βρέθηκε λύση στα δεκάδες εξωαγωνιστικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η ομάδα.

Πλέον, αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι με ποιον προπονητή θα αγωνιστεί κόντρα στον Ολυμπιακό την Πέμπτη 12/3 η Μονακό.

Υπενθυμίζεται ότι ο Kill Bill ανέλαβε την τεχνική καθοδήγηση της Μονακό τον Νοέμβριο του 2024, οδηγώντας την ομάδα στο δεύτερο Final Four και στον πρώτο τελικό της ιστορίας της.

Στη φετινή σεζόν, το ρεκόρ της ομάδας στην Euroleague είναι 16-14, καταλαμβάνοντας την 10η θέση, ενώ έχει υποστεί 7 ήττες στα τελευταία 8 παιχνίδια.