Βασίλης Σπανούλης: Σκέφτεται να παραιτηθεί από τη Μονακό

Η φετινή σεζόν ξεκίνησε με υψηλές προσδοκίες για τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, μετά την πρώτη ιστορική συμμετοχή της στον τελικό της Euroleague πέρυσι.

Ωστόσο, η πορεία άλλαξε δραματικά μέσα στη σεζόν λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων της ομάδας, με τον Σπανούλη να σκέφτεται ακόμη και την αποχώρησή του.

Δεν έχει πάρει μέχρι στιγμής κάποια οριστική απόφαση, ωστόσο περνάει από το μυαλό του το σενάριο της παραίτησης.

Ιδιαίτερα προβληματισμένος είναι ο Έλληνας προπονητής με τα εξωαγωνιστικά θέματα που αντιμετωπίζει η Μόνακο, τα οποία επηρεάζουν πολύ και τα αποδυτήρια της ομάδας.

Η Μονακό έχει προγραμματισμένη αγωνιστική υποχρέωση στο γαλλικό πρωτάθλημα απέναντι στη Σολέ στις 7 Μαρτίου, ενώ για την Euroleague θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό στις 12 Μαρτίου.

Δεν αποκλείεται, μετά από αυτά τα παιχνίδια, ο Βασίλης Σπανούλης να πάρει κάποια απόφαση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Kill Bill ανέλαβε την τεχνική καθοδήγηση της Μονακό τον Νοέμβριο του 2024, οδηγώντας την ομάδα στο δεύτερο Final Four και στον πρώτο τελικό της ιστορίας της.

Στη φετινή σεζόν, το ρεκόρ της ομάδας στην Euroleague είναι 16-14, καταλαμβάνοντας την 10η θέση, ενώ έχει υποστεί 7 ήττες στα τελευταία 8 παιχνίδια.