Τζιμπρίλ Σιντιμπέ: «Όταν πέθανε ο αδερφός μου προσπάθησα να πηδήξω από το παράθυρο»

Σε κατάθεση ψυχής προχώρησε ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ (σεζόν 2022-24) ,Τζιμπρίλ Σιντιμπέ, ο οποίος μίλησε για τον χαμό του αδερφού του για το γαλλικό ντοκιμαντέρ «Tetes plongeantes».

Ο πολύπειρος Γάλλος μπακ έχει κατακτήσει αρκετές «κορυφές» στην καριέρα του όπως είναι το Μουντιάλ του 2018, ενώ αυτή την περίοδο είναι βασικό στέλεχος της γαλλικής Τουλουζ με την οποία έχει 2 γκολ και 1 ασίστ σε 14 εμφανίσεις.

Όταν ήταν 14 ετών του συναίβει κάτι το οποίο δύσκολα διαχειρίζεται ένα παιδί, μια πληγή που δεν έκλεισε ποτέ για εκείνον και θα θυμάται για όλη του την ζωή.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γάλλος:

«Κλείστηκαν μέσα στο δωμάτιο και, όταν ένας κύριος βγήκε έξω, μου είπε: “Πέθανε”. Όταν το άκουσα αυτό, με πόνεσε αφόρητα. Σκέφτηκα ότι ήταν δικό μου λάθος, ότι θα είχα κάνει κάτι κακό. Έτρεξα στο δωμάτιό μου και πραγματικά προσπάθησα να πηδήξω από το παράθυρο. Δεν ήμουν καθόλου καλά για τρεις ή τέσσερις μήνες. Το είπα μόνο σε μερικούς ανθρώπους από τη γειτονιά μου και στην οικογένειά μου. Στο ποδόσφαιρο δεν ανέφερα τίποτα, δεν ήθελα να τα ξαναφέρω όλα αυτά στο μυαλό μου»