Το γκολ του Τζιμπρίλ Σιντιμπέ με ασύλληπτη κεφαλιά, στον αγώνα της ΑΕΚ με την Μπράιτον, αναδείχθηκε ως το καλύτερο της πρεμιέρας των ομίλων του Europa League.

Με μια κεφαλιά – δυναμίτη στο 11ο λεπτό ο Γάλλος άσος της Ένωσης άνοιξε το σκορ χθες στο “Άμεξ” απέναντι στην ομάδα του Ντε Τζέρμπι, με την προσπάθειά του να γίνεται λίγο μέσα από τη μεγάλη περιοχή!

Ένα γκολ που συζητήθηκε στην Αγγλία και στην Ευρώπη, καθώς δεν είναι συνηθισμένο να σκοράρει ένας παίκτης με το κεφάλι από τέτοια απόσταση.

One of the best you'll see 🤤



🥇 Djibril Sidibé's booming header against Brighton wins #UEL Goal of the Week 👏