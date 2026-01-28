Θύρα 7: Το συγκινητικό μήνυμα προς τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού

Η Θύρα 7 με μια συγκινητική ανάρτηση έστειλε το δικό της μήνυμα για τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ.

Συγκεκριμένα, 10.000 φίλοι του Ολυμπιακού που βρέθηκαν στην έδρα του Άγιαξ και πανηγύρισαν την πρόκριση του συλλόγου στα Playoffs του Champions League έστειλαν το δικό τους μήνυμα για τα επτά θύματα του τροχαίου δυστυχήματος στην Ρουμανία.

Αναλυτικά:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΕΠΟΣ!

ΜΟΝΟ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ Η ΟΜΑΔΑ!

Ζούμε όλα όσα ονειρεύεστε,

βουντού βουντού και κόκκινη μαγεία την πρόκριση την ΠΗΡΑΜΕ ΜΕΣΑ στην Ολλανδία !

10.000 οπαδοί του ΘΡΥΛΟΥ-εντός και εκτός γηπέδου- κάναμε το Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ και ΓΡΑΨΑΜΕ και πάλι ΙΣΤΟΡΙΑ!

ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ,

ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΟΚ!