Θύμα άγριας επίθεσης ο διαιτητής που έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό του εν ώρα αγώνα (φωτογραφία)

Ο Γερμανός ερασιτέχνης διαιτητής Πασκάλ Κάιζερ, έπεσε θύμα επίθεσης στο σπίτι του, μία εβδομάδα μετά από την δημόσια πρόταση γάμου που έκανε στον σύντροφό του στον αγώνα της Bundesliga μεταξύ της Κολωνίας και της Βόλφσμπουργκ.

Ο ίδιος είχε προκαλέσει ντόρο γύρω από το όνομά του μετά την τρυφερή αυτή στιγμή, καθώς την μοιράστηκε στο γήπεδο της Κολωνίας, «RheinEnergieStadion», με πάνω από 50.000 φιλάθλους.

Μετά το σκηνικό, ο Γερμανός διαιτητής δέχονταν απειλές για την ζωή του, ενώ έγινε γνωστή η διεύθυνση κατοικίας του. Η επικοινωνία του με την αστυνομία δεν είχε ουσιαστική κατάληξη καθώς του βεβαιώθηκαν ότι η κατάσταση δεν διατρέχει κίνδυνο.

Για κακή του τύχη, περίπου 20 λεπτά μετά την επικοινωνία του με της αστυνομικές Αρχές, όταν βγήκε, σύμφωνα με τον ίδιο, στον κήπο του να καπνίσει τον περίμεναν 3 ατομά που το επιτέθηκαν βίαια.

Μετά την γνωστοποίηση της επίθεσης του στα social media, ο Κάιζερ ανέφερε πως η επίθεση συνδέεται ευθέως με την πρόταση γάμου που έκανε στον σύντροφό του, η οποία τον στοχοποίησε.