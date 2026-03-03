Θρήνος στο ελληνικό βόλεϊ: Πέθανε ο Γκι Ρόζε Νάνγκα

Πένθος στο ελληνικό βόλεϊ μετά την είδηση θανάτου του Γκι Ροζέ Νάνγκα, πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε την μάχη με την ζωή σε ηλικία 53 ετών.

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 53 ετών άφησε ο Καμερουνέζος παλαίμαχος βολεϊμπολίστας την Κυριακή 01/03, που νοσηλευόταν σε κωματώδη κατάσταση με βαριά προβλήματα υγείας.

Πριν αφήσει την επαφή με το άθλημα βρέθηκε στον πάγκο του Καμερούν, ενώ είχε και ηχηρό πέρασμα από τις ελληνικές ομάδες. Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Άρης και Κηφισιά ήταν ανάμεσα από τις ομάδες που φόρεσε την φανέλα.

Το 2004 ήρθε για πρώτη φορά στη χώρα μας για λογαριασμό του «δικεφάλου του βορρά», ενώ την επόμενη σεζόν «μετακόμισε» στον Πειραιά. Εκεί αγωνίστηκε για δύο σεζόν, ενώ την σεζόν 2006-07 γύρισε ξανά στην Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη.

Την καρίερα του ολοκλήρωσε σε ηλικία 38 ετών στην Κηφισιά την σεζόν 2010-11. Ήταν ένας δυναμικός χαρακτήρας που δεν έκρυβε τα λόγια του και θα τον θυμούνται πάντα για τις δηλώσεις του «έξω από τα δόντια» σχετικά με τον ρατσισμό.

Έμαθε Ελληνικά, βαφτίστηκε Χριστιανός Ορθόδοξος και ονομάστηκε Ιωάννης. Μια ιδιαίτερη μορφή στον αθλητικό χώρο που σίγουρα θα μείνει ανεξήτηλη στην χώρα μας.