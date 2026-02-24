Η σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου θα υπονομεύσει τη φήμη και τη θέση της βασιλικής οικογένειας;
Θέλτα-ΠΑΟΚ και Βικτόρια Πλζεν-Παναθηνϊκός: Αυτοί θα είναι οι διαιτητές στις ρεβάνς των ελληνικών ομάδων

Την Πέμπτη 26/02 οι «μάχες» για την επόμενη φάση του Europa League

Θέλτα-ΠΑΟΚ και Βικτόρια Πλζεν-Παναθηνϊκός: Αυτοί θα είναι οι διαιτητές στις ρεβάνς των ελληνικών ομάδων
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα δώσουν τις τελευταίες «μάχες» τους για μια θέση στους «16» του Europa League, με τους διαιτητές που θα διευθύνουν τους αγώνες τους να γίνονται γνωστοί.

Πρώτη «μάχη» της Πέμπτης 26/02 είναι του Παναθηναϊκού στην Τσεχία κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν (19:45, Cosmotesport 3), όπου οι «πράσινοι» θέλουν να πάρουν το εισιτήριο μετά το 2-2 στο ΟΑΚΑ. Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Λιθουανός διαιτητής Α κατηγορίας, Ντονάτας Ρούμσας, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Αλεξάντρ Ράντιους και Ντοβίντας Σιουζεντέλις. Τέταρτος διαιτητής θα είναι Μαφρέντας Λουκάνγιουκας και στο VAR οι Ολλανδοί, Ντένις Χίγκλερ και Γιέροεν Μάνσοτ.

Τον βραδινό αγώνα μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Θέλτα (22:00, Cosmotesport 4) θα σφυρίξει ο Ιταλός διαιτητής, Μάρκο Γκουίντα, σε μια προσπάθεια του δικεφάλου του βορρά να ανατρέψουν το 2-1 κατά τους σκορ. Βοηθοί του Ιταλού ρέφερι θα είναι οι συμπατριώτες του Τζουζέπε Περότι και Τζιόρτζιο Περέτι, ενώ 4ος ορίστηκε ο Ματέο Μαρσενάρο και στο VAR οι Μίχαελ Φάμπρι και Αλεσάντρο Ντι Πάολο.

