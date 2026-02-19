ΠΑΟΚ – Θέλτα 1-2: Ηττήθηκε αλλά έχει ελπίδες

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 2-1 από την Θέλτα για τα playoffs του Europa League στην Τούμπα και πλέον θα παίξει τα ρέστα του για την ανατροπή στη ρεβάνς της Ισπανίας.

Τα γκολ των Ιάγκο Άσπας (34’) και Βίλοτ Σβέντμπεργκ (43’) επισφράγισαν την καλή απόδοση της ομάδας του Κλαούντιο Ζιραλδές στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο και μετά τις αλλαγές, οι παίκτες του – τιμωρημένου – Ράζβαν Λουτσέσκου ανέβασαν την απόδοσή τους και κατάφεραν να μειώσουν με τον Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ (77’), αφήνοντας περιθώρια αισιοδοξίας.

Τα πρώτα λεπτά ήταν αναγνωριστικά. Οι Γαλιθιάνοι ήταν αυτοί που απείλησαν πρώτοι, με τον Αντώνη Τσιφτσή να πραγματοποιεί απίθανη διπλή επέμβαση σε ισάριθμες προσπάθειες του Σβέντμπεργκ (13’) μετά την κάθετη πάσα του Άσπας – ειδικά η δεύτερη ήταν παγκόσμιας κλάσης. Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να δημιουργούν, με τον Όσκαρ Μινγκέσα (15’) να κάνει την κούρσα από τα αριστερά, αλλά το δυνατό σουτ που επιχείρησε πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

Κάπου εκεί ο ρυθμός πάλι έπεσε, με τις δυο ομάδες να κάνουν πολλά λάθη. Ένα από αυτά, οδήγησε στο 0-1 με τον Άσπας. Από κακή απομάκρυνση της μπάλας από τον Ντέγιαν Λόβρεν, ο Μιγκέλ Ρομάν με φαντεζί τακουνάκι βρήκε στον κενό χώρο τον 38χρονο πρώην διεθνή Ισπανό φορ που πρόλαβε τον Μαντί Καμαρά και πλάσαρε εύστοχα τον Τσιφτσή, για το 3ο τέρμα του στη διοργάνωση.

Η Τούμπα «πάγωσε» ακόμη περισσότερο στο 43’. Νέα κάθετη πάσα, ο Σβέντμπεργκ «έσπασε» δεξιά στον Άσπας, ο τελευταίος του γύρισε την μπάλα και με μία επαφή ο 22χρονος Σουηδός εξτρέμ νίκησε – αυτή τη φορά – τον Τσιφτσή για το 0-2. Έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος, με τη Θέλτα να… ανεβάζει ταχύτητα σε τρεις διαφορικές περιπτώσεις, να χάνει αρχικά ευκαιρίες κι εν συνεχεία να σκοράρει δις.

Οι «ασπρόμαυροι» προσπάθησαν να πιέσουν στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Μια κεφαλιά του Λόβρεν (56’), από κόρνερ του Χρήστου Ζαφείρη, και μια ακόμη του Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ (61’) από φάουλ του Γκρεγκ Τέιλορ, δεν ζόρισαν ιδιαίτερα τον Ιονούτ Ράντου. Ο Κλαούντιο Ζιραλδές θορυβήθηκε πάντως, προχωρώντας σε τέσσερις αλλαγές σε μικρό χρονικό διάστημα, για να τον ακολουθήσει με τριπλή – διαφοροποίηση συστήματος και φρεσκαρίσματος – ο Λουτσέσκου, δια του Τζιαμπάολο Καστορίνα.

Οι Ισπανοί με σποραδικές αντεπιθέσεις έψαξαν το τρίτο γκολ – νόμισαν πως το βρήκαν με τον Φεράν Ζουτγκλά (75’) μετά από ασθενή επέμβαση του Τσιφτσή σε πλασέ Ούγκο Άλβαρεθ, όμως ήταν σε θέση οφσάιντ ο πρώην φορ της Κλαμπ Μπριζ.

Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Ζίβκοβιτς με μακρινή μπαλιά έψαξε τον Γερεμέγιεφ στην πλάτη της ισπανικής άμυνας, ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού σκόραρε με προβολή πριν η μπάλα σκάσει στο χορτάρι, με την Τούμπα να… σηκώνεται στο πόδι για το 1-2 στο 77’.

Η Θέλτα ανέβηκε πιο ψηλά στο γήπεδο, θέλοντας να κρατήσει περισσότερο την μπάλα ώστε να μην κινδυνέψει. Μάλιστα, ο Φερ Λόπεθ (83’) ανάγκασε τον Τσιφτσή σε δύσκολη επέμβαση στην αριστερή του γωνία, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να διώχνει και το επικίνδυνο γύρισμα του Άλβαρεθ (88’). Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ακούστηκαν πολλά «αχχχχ», καθώς το σουτ του Ζίβκοβιτς βρήκε δίχτυα από την εξωτερική πλευρά των δικτύων.

Το κακό για τον ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο ότι ηττήθηκε με 2-1, με το έργο του στο «Μπαλαϊδος» την ερχόμενη Πέμπτη (26/2, 22:00) να είναι εξαιρετικό δύσκολο προκειμένου να προκριθεί στους «16» του UEFA Europa League, αλλά και ότι έχασε λόγω καρτών τον Ζίβκοβιτς. Αρχικά, πάντως, το ενδιαφέρον στρέφεται στο «AEL FC Arena» για το ματς με την ΑΕΛ (Κυριακή 22/2, 18:00) για την 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο (67’ Μιχαηλίδης), Λόβρεν, Τέιλορ (67’ Μπάμπα), Καμαρά (67’ Χατσίδης), Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γερεμέγεφ.

ΘΕΛΤΑ (Κλαούντιο Ζιραλδές): Ράντου, Ροντρίγκεζ, Στάρφελτ, Αλόνσο, Καρέιρα, Μινγκέσα (61’ Ρουέντα), Ρομάν (86’ Βεσίνο), Μορίμπα, Άσπας (65’ Λόπεθ), Ιγκλέσιας (61’ Ζουγκλά), Σβέντμπεργκ (65’ Άλβαρεθ).