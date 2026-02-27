Τεττέη: “Αφιέρωσα το γκολ στον μικρό Μάριο που πάσχει από καρκίνο”

Ο Ανδρέας Τεττέη ήταν το πρόσωπο κλειδί στην πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Βικτόρια Πλζεν σκοράροντας και στα δύο παιχνίδια με τους Τσέχους.

Ο διεθνής φορ «άνοιξε το δρόμο» για την επική πρόκριση, σκοράροντας ένα υπέροχο γκολ στο 8ο λεπτό. Αμέσως μετά, σχημάτισε με το χέρι του ένα “Μ”. Όπως αποκάλυψε στον ΑΝΤ1 μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Τεττέη αφιέρωσε το γκολ του στον μικρό Μάριο, ο οποίος δίνει τη δική του μάχη με τον καρκίνο.

Aναλυτικά όσα είπε ο παίκτης του Παναθηναϊκού

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Δεν το πίστευα ούτε εγώ ότι θα έβαζε τρία γκολ σε δυο ματς. Μεγάλη πρόκριση και προχωράμε.

Δεν το αφιέρωσα στην μαμά μου. Αφιέρωσα το γκολ μου σε ένα παιδάκι που μου έστειλε μήνυμα και έχει καρκίνο. Πήγα προχθές να τον δω, του έδωσα μπλούζα με υπογραφή και του είπα περαστικά. Ζήτησα χθες να τον ρωτήσουν τι πανηγυρισμό ήθελε να κάνω εάν σκόραρα και από το πρωί έλεγα ότι σήμερα παίζω για αυτό το παιδί, επειδή περνάει μια πολύ δύσκολη φάση της ζωής του. Ήθελα πάρα πολύ να βάλω γκολ σήμερα για να του το αφιερώσω. Να είναι χαρούμενος και να πολεμήσει στη μάχη που έχει.



Αν συνεχίσουμε έτσι μπορούμε να περάσουμε και τη φάση των «16». Ποδόσφαιρο είναι… Τα πάντα γίνονται! Μπορούμε να συνεχίσουμε και να φτάσουμε πολύ κοντά. Δεν ξέρω την Μπέτις ή την Μίντιλαντ, οπότε δεν έχω ποια να διαλέξω. Σίγουρα ονειρεύομαι τον τελικό του Europa, όπως οποιοσδήποτε. Θέλει δουλειά και μάχη για να το πετύχουμε».